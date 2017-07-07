Dha Yurt - Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (7)

SAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNDU



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynarca'da 9 aylık hamile olan anne ile 11 aylık oğlunun öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili açıklamasında "6 Temmuz tarihinde Kaynarca'da meydana gelen Suriye uyruklu E.A.R ve 2016 doğumlu olan oğlu H.A.R'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak zaruriyeti hasıl olmuştur. Söz konusu eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler C.B ve B.K. soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda ilgili kolluk birimi tarafından ivedilikte 6 Temmuz günü yakalanmış olup, gözaltına alınmışlardır. Maktuller ile Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü muayene işlemleri 6 Temmuz tarihinde yapılmış olup, maktullerin kesin ölüm sebebi şüpheye mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesi ve tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ilgili kolluk nezaretinde 6 Temmuz tarihinde gönderilmiştir. Şüpheliler C.B. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadeleri akabinde 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek', 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Kaynarca Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, ilgili mahkemedeki sorgularının ardından sevk edildikleri atılı suçlardan tutuklanmışlardır. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyası ile ilgili olarak tüm soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde büyük bir hassasiyet, titizlikle çok yönlü olarak soruşturmaya devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.



Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA,