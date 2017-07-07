Dha Yurt;kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı(Ek)

SAKARYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



Sakarya Valiliği anne ve 11 aylık çocuğunun vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu: Valiliğin açıklaması şöyle:



"6 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Suriye vatandaşı H.A.R (27) isimli şahıs, Kaynarca Polis Merkezi Amirliğine gelerek kendisinin çalıştığı işyerine sabah saat 03: 00 sıralarında gittiğini, sabah saat 07: 00 sıralarında ikametine geldiğinde ikametin dış kapısının açık olduğunu, 9 aylık hamile olan Suriye vatandaşı (20) E.A.R isimli eşinin ve H.A.R (1) isimli çocuğunun evde olmadığını, hayatlarından endişe duyduğunu beyan ederek Kaynarca İlçe Emniyet Amirliğine müracaatta bulunmuştur. Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde, aynı işyerinde çalışan B.K. (34) ile C.B.(22) isimli şahısların H.A.R (27) ile tartıştıkları bu sebeple intikam amaçlı plan yaptıkları, bu plan doğrultusunda 6 Temmuz 2017 günü 03.00 sıraları işe gittikleri, izin almadan saat 03.15 sıralarında işyerlerinden ayrılıp müştekinin ikametine gittikleri, kapıyı levye ile açarak içeri girdikleri, ikamette bulunan 9 aylık hamile E.A.R'u darp ederek bayıltıp battaniyeye sardıkları, 2016 doğumlu erkek bebeği de evde elle boğup kucaklarına alarak şüpheliye ait 41 RK... plaka sayılı araca koyup, Birlik Yolu yakınlarında Topça ormanlarına götürdükleri, burada ikisinin de kadına tecavüz ettikleri, bayanın kafasına odun parçası ile vurarak öldürdükleri, maktüleyi ve bebeği battaniyeye sarıp üzerlerine ot, yaprak ve ağaç dalları örttükleri, daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmişlerdir. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir"