DHA YURT - Kayıp Ecrin'in cansız bedeni bulundu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.
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Kaynak: DHA
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