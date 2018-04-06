Dha Yurt - Katliam Zanlısı Tutuklandı, Eski Eşi Serbest Kaldı

Dha Yurt - Katliam Zanlısı Tutuklandı, Eski Eşi Serbest Kaldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dha Yurt - Katliam Zanlısı Tutuklandı, Eski Eşi Serbest Kaldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce ayrıldığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Haber: Eyüp KELEBEK/ Eskişehir

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