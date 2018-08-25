Dha Yurt;kastamonu'da 20 Hektar Alan Kül Oldu

KASTAMONU'nun Araç ilçesindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan kül olurken, yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü.

10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlere, yangın söndürme helikopterleri ile orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi ilçe itfaiyeleri, DSİ 23'üncü Bölge, Karayolları 15'inci Bölge ve İl Özel İdaresi iş makineleri ile Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Sabahın erken saatlerine kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren itfaiye ekipleri, kısa bir süre ağaçların altında uyuduktan sonra çalışmalarına devam etti. İtfaiye ekipleri ayrıca yangının köylere sıçraması ihtimaline karşı yerleşim yerleri yakınlarında önlem aldı. Yangında 20 hektarlık alanın kül olurken, yangın söndürme helikopterlerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

KÖY SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bu arada alevlerin Tavşanlı ve Çavuş köyüne kadar yaklaşması nedeniyle, köylerde büyük panik yaşandı. Çavuş köyü sakinlerinden Selahattin Kaynar, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Köylüleri köyden dışarı çıkardılar. Bizde evlerden dışarı çıktık. Sonra ateş hafifleyince gece içeri girdik. Paniklememek mümkün mü? Alevlerini sıcaklığını buralardan hissettik." dedi.

Mehmet Bulucu ise, yangından sonra güvenlik amacıyla köyün yaşlılarını, çocukları ve hayvanları güvenli bir alana gönderdiklerini belirterek daha önce böyle bir yangın görmediklerini söyledi.

Tavşanlı köyü sakinlerinden Ferhat Ceylan ise İstanbul'dan tatile geldiklerini belirterek, "Alevleri görünce yangına söndürmek için müdahale ettik ama bütün çabalarımıza alevlerin önünü kesemedik. Zaten itfaiyelere de alevlerin olduğu yere çok fazla ulaşamadı. Alevlere ormana doğru yürüdü gitti" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ormandan görüntü

-Dumanlardan görüntü

-Köylerden görüntü

-Soğutma çalışmaları drone görüntüsü

-Yangın söndürme helikopterinden görüntü

-Köy sakinleri ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), -

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