Dha Yurt - Karadenizliler Doyasıya Hamsi Yiyemedi

KARADENİZ'de bu yılki av sezonunda hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi üzerine yükselen hamsi fiyatlarının tırmanışı sürüyor. Trabzon'da tezgahlarda bir süre önce kilosu 5 liradan satılan hamsinin kilogram fiyatının 25 lirayı bulmasıyla kentte bulunanlar bu yıl hamsiyi doyasıya yiyemedi. Tezgahlardaki fiyatları görenler 'Bu yıl ancak hamsinin kılçığını yedik' diyerek fiyatlardan yakındı.



Karadenizlinin kış aylarında temel besin maddesi olan hamside bu sezon miktarda düşüş, fiyatlarda ise artış görülüyor. Fiyatlardaki artışın, hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından kaynaklandığı belirtildi. Karadeniz'in incisi ve en lezzetli balıklardan biri olan hamsi yaşanan kötü sezondan ötürü denizden bu yıl bol çıkmadı. Soğuk suları seven hamsinin Türkiye kara sularını terk ederek Kuzey'e Gürcistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin sularına doğru kaçmasıyla, hamsi ile beslenen diğer balık türleri de soğuk sulara göç etti.



BALIKÇILAR DERTLİ



Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bölgedeki balıkçılar, tezgahlarında ancak yetiştirme çiftlik balıklarını satabildiklerini söyledi, vatandaşlar gibi kendileri de fiyatların yüksekliğinden yakındı. Karadeniz'de av sezonunun başlamasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hamside umduğunu bulamayan balıkçılar, hamsinin yeni yılla birliyle tezgahlarda bol olacağını temenni ediyor. Bu sezon Doğu Karadeniz'de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçıların rotalarını çevirdiği Gürcistan'da avlanıp getirilecek hamsinin Karadeniz'de ucuza satılması da bekleniyor.



'HAMSİNİN KILÇIĞINI YEDİK'



Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık haline gelen vatandaşlar da doyasıya yiyemedikleri hamsiyle ilgili "Paramız oldu mu pahalı da olsa hamsiyi bulur alırız. Ama bu sene doya doya hamsi yiyemedi. Bu yıl hamsinin ancak kılçığını yedik. Bulup alamıyoruz hem pahalı hem yok" diyerek hamsinin azlığından şikayet etti.



'KENDİ SULARIMIZDA HAMSİ YOK'



Hamsinin kulağına kar suyunun henüz değmediğini ifade eden kent sakini Serdar Sarıkaya, "Hamsiyi kaçırdık. Karadeniz hamsisi için havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz. Şu anda hamsi avına çıkan çok az balıkçı var. Kendi sularımızda hamsi yok. Yeni yıl itibariyle Gürcistan'da avlanan hamsi bura getirilecek o zaman bol olur. Orada teknelerimiz avlanmak için belli bir ücret ödedikleri için fiyatların çok ucuzlayacağını düşünmüyorum. Hamsinin kulağına kar suyu değdiği zaman hamsi artar diye ümit ediyorum ama giden balık bir daha geri gelir mi bilemiyorumö dedi.



'ŞU ANDA KARADENİZ'DE HAMSİ YOK'



Balıkçı Gökhan Çolak ise tezgahta hamsiyi 12,5 liradan sattıklarını belirterek, "Bu sena hamsi kıt, denizlerimiz halen daha sıcak. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren balıkçıların yüzü gülecektir. Fiyatlar azalınca vatandaşlarımız da hamsiyi daha bolca yiyebilecekler. Şu anda Karadeniz'de hamsi yok. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tek tük çıkıyor. Karadeniz hala sıcak oluğundan dolayı hamsi, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna sularına doğru kaçtı. İnşallah denizlerin soğumasıyla birlikte hamsi bizim sularımıza doğru gelir. Palamut da bu sene olmadı. Geçen sene bu zamanlarda hamsi yoktu ama palamut vardı. O yüzden balık satışları biraz düştü yetiştirme çiftlik balıkları satıyoruz. Denizlerin soğumasıyla birlikte balıkların daha bol olacağını düşünüyorum. Bu sayede 10-15 liradan satılan hamsiyi de daha ucuza satarız diye umuyorumö diye konuştu.



Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda kilo başına balık fiyatları ise şöyle: Mezgit ve zargana 15-30 lira, çipura ve levrek 30 lira, tirsi 20 lira, barbun 20 lira, hamsi 10-15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira.



Öte yandan bölgede her yıl planlı olarak yapılan birçok hamsi festivali etkinlikleri de hamsinin istenilen düzeyde olmayışı ve fiyatlarında yaşanan pahallık nedeniyle bu yıl yapılamadı.



