Dha Yurt - Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü

ŞIRNAK'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru 27 yaşındaki Ali Yardımcıoğlu'nun memleketi Kahramanmaraş'taki baba evine ateş düştü.



Görev sonrası evine bırakıllan Ali Yardımcıoğlu, aynı zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis aracıyla heman Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen Yardımcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.







Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,