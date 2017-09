Dha Yurt - Kadına Şiddet 'Karışamazsınız' Etkinliği ile Protesto Edildi

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, kadınların giydikleri kıyafetler nedeniyle uğradığı şiddet ve taciz olayları, Kaya Termal Otel'de düzenlenen 'Karışamazsınız' etkinliği ile protesto edildi.



Müzik eğitmeni ve Sivil Toplum Önderi Muharrem Dayanç öncülüğünde, İzmir Kaya Termal Otel'de dün saat 18.00'da başlayan 'Karışamazsınız' etkinliğinde, kadınların kıyafetleri dolayısıyla uğradıkları şiddet ve taciz olayları protesto edildi. Etkinliğe, Gazeteci-Yazar Canan Tan, eski 50 kuruşların arkasında fotoğrafı bulunan Etnolog Sabiha Tansuğ, Türkiye'nin ilk kadın ortodonisti Ayşe Mayda, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Kadın Kuruluşları Başkanı Tülin Erarslan ile çok sayıda davetli katıldı. Dayanç, etkinlik öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karışamazsınız Projesi ile giydiği kıyafet nedeniyle kimsenin şiddete uğramasını istemiyoruz, bunu erkek duyarlılığıyla ortaya koymak istedik. İzmirli kadınlar isterse şortunu da giyecek, isterse başörtüsü de takacak. Bu mesajı İzmir'den tüm Türkiye'ye haykırıyoruz" dedi.



Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda kürsüye çıkan İzmir Kadın Kuruluşları Başkanı Tülin Erarslan ise, "Gerek kadın cinayetleri, gerekse fiziksel şiddete maruz kalan kadınların sayısına her geçen gün yenileri eklenmektedir. Yüzde bin 400 oranında artan kadın şiddetinin artık önü alınamaz hale gelmiştir. Eğitimsizlik, cezaların yetersizliği ve toplumsal bakış, bu durumu toplumsal algıda normalleştirmemize yol açmaktadır. Kadın algısını pembe vagona hapseden zihniyet, yine aynı aygıyla kıyafete dahi tahammül edemez hale gelmiştir. Kadına şiddet, örtülü, örtüsüz, şortlu, mini etekli, köylü, şehirli, eğitimli, eğitimsiz, çalışan, çalışmayan tüm kadınları hedef almıştır. Bu noktada siyasi görüşü, etnik kökeni, ekonomik durumu ve eğitimi ne olursa olsun, ortak ve samimi bir tepki konulması zorunludur. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu projede olduğu gibi el ele verip, birlikte çözüm üretmeliyiz. Genelde fiziksel olarak algılanan şiddetin ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları da göz ardı edilmemelidir" dedi.



Erarslan'dan sonra söz alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü ise, kadın derneklerinin bu coğrafyada öngörüleri, cesaretleri ve kararlılıklarıyla 1800'lü yıllardan beri mücadele ederek bu güne geldiğini belirterek, "Kadın derneklerinin 1847 yılında kabul edilen 'İrade-i Seniyye' ile kız-erkek çocuklara miras hakkının elde edilmesinde de emekleri vardır, Nezihe Muhiddin önderliğinde 1923 yılında kurulan Kadınlar Halk Fırkası ile sorgulamayı siyasal boyuta taşıyan düşüncenin de ta kendisidirler" diye konuştu.



Konuşmaların ardından sahneye çıkan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası bünyesindeki müzik grubu, davetlilere klasik müzik dinletisi sundu. Büyük alkış toplayan müzik dinletinin ardından, defile yapıldı. Hem tesettür, hem de dekolte giyinen 35 manken ile 'Karışamazsınız' ve 'Özgürlüğüme dokunma' yazılı tişörtler giyen önemli kadın şahsiyetler, el ele podyuma çıktı.



Etkinlik, Sivil Toplum Önderi Muharrem Dayanç'ın, Sabiha Tansuğ ve Ayşe Mayda ile kol kola podyuma çıkıp davetlileri selamlamasıyla son buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Salondan görüntü



Oda orkestrasından görüntü



Defileden görüntü



Canan Güllü ve Tülin Erarslan'ın konuşmasından görüntü



Muharrem Dayanç ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,