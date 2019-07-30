DHA YURT - İzmir'de 23 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 20'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.
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Kaynak: DHA
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