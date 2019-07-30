DHA YURT - İzmir'de 23 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

DHA YURT - İzmir'de 23 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

DHA YURT - İzmir'de 23 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 20'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA
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