DHA YURT - İSLAHİYE'DE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERLE ANILDI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen etkinlikte hain darbe girişimi kınanırken, şehitler dualarla anıldı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğine İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan gecede İlçe Müftülüğü ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerin ardında şehitler için dualar okundu. Belediye çalışanları tarafından 251 Türk bayrağı dağıtıldı, meydanı dolduranlara irmik tatlısı ve çorba ikram edildi. Meydanındaki dev ekranda ise 15 Temmuz darbe girişimindeki görüntüler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye girişimine karşı yaptığı konuşması dinlendi.

Kaymakam Kotan burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında, aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde kirli dünyasını, yüce dinimiz olan İslamiyet'in ardına gizleyen terör şebekesi vatanımıza, varlığımızla, birliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize kast etmiştir. Tarihten beri nice zorlukların üstesinde gelen aziz milletimiz yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla dinine, değerlerine, hürriyetine, bağımsızlığına ve hukukuna sahip çıkmıştır. Hain darbe girişimi Allah'ın izniyle, idarecilerimizin dirayetiyle ve aziz milletimizin cesaretiyle bertaraf edilmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Demokrasi Meydanı

Meydanda genel

Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan'ın konuşması

Bayrak dağıtımı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

Kaynak: DHA