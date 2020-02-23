DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)
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DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)

SARSINTILAR SÜRÜYORİran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor.

23.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:14
DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)

SARSINTILAR SÜRÜYOR

'ın 'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor. saat 19.24'ten itibaren 19.37'de yine 3.5, ardından 19.39'da 4, 19.42'de 2.9 ve 19.54'te 4.2 ve 19.56'da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depresmlerin bazı Başiskele ile 'dan da hissedildi.

Haber: VAN,


Kaynak: DHA
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