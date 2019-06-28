DHA YURT - İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

DHA YURT - İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin ateş altına alındığını açıkladı.

DHA YURT - İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin ateş altına alındığını açıkladı.
Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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