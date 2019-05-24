CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu şehirde bir üniversite kuruldu. Biliyorum toplam 4 üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bunlar arasında özel bir yeri olduğu ifade etmeliyim. Çünkü bir üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar." dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi açılış töreni ve Yunus Dilinden Konser programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve eşi Reyhan Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Gaziantep'te ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Yakın döneme kadar insanlık tarihinin en çok kültürlü, kozmopolit, farklı unsurları bünyesinde barındırmış, İbni Arabi'nin tabiri ile 'kesrette vahdet' ilkesini hayata geçirmiş şehirler hep İslam coğrafyasında ortaya çıktı. Gaziantep'te bu şehirlerimizden bir tanesi. Sadece ürettikleri ile değil, ticareti ile sanayi ile değil, insanın güzelliği ile muhabbeti ile gönlünün enginliği ile yüzlerce yıl bu büyük medeniyet yürüyüşünde önemli kilometre taşı olmuş bir şehir. Bu şehirde bir üniversite kuruldu. Biliyorum toplam 4 üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bunlar arasında özel bir yeri olduğu ifade etmeliyim. Çünkü bir üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar. Burada insanı insan yapan yeryüzündeki yolculuğuna anlam katan enstrümanları elde etmenin yolculuğu sağlanır. Kimlere? İlim taliplerine ve ilim talipliği yani bilginin peşinden koşmak, her yaşta insan için bir gerekliktir. Bu manada burada öğrencisi ile hocası ile doçenti ile profesörü ile idarecisi ile yöneticisi ile herkes aslında bu ilim yolculuğunun birer neferidir."

Cemal Kalyoncu ise Gaziantep'in son derece stratejik bir konumu olduğunu ifade ederek, "Bizler her anlamda bereketli olduğuna inandığımız son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahip. Bu sebeple, 2008 yılında üniversitemizin temellerini buraya attık. Yani, ilmin, bilimin, irfanın, ticaretin kavşağı olan Tarihi İpek Yolu'nun üzerine kurduk. Bu yol öyle bir yoldur ki; doğudan batıya ve batıdan doğuya orduların, bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de aktığı, büyük buluşmaların yoludur. Bu yoldan Buhari, İbn-i Sina, Farabi gibi Batı dünyasına da ilham veren düşünürler geçmiştir. Üniversitemizin ruhunda ve tarihi hafızasında İpek Yolu tecrübesi zaten var. Şimdi açtığımız merkezimizle bu tecrübeye sizlerin de büyük katkılar yapmasını bekliyoruz. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Bir ülkenin ilerlemesi, medeni uygarlıklar seviyesine gelmesi sadece ekonomik gelişmelere bağlı değildir. Üniversiteler ve iş dünyası ile birlikte kültüre, sanata ve spora verdiği değere de bağlıdır. İstanbul'da ilk defa 'Yunus Dilinden' konserini dinlediğimde de çok etkilenmiştim. Sizler için de Merkezimizin ülkemize, bölgemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin yapımında ve konser programında emeği geçenlere plaket verildi. Daha sonra merkezin açılışı yapılarak Yunus Dilinden konseri sahnelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Açılışa katılanlar

İbrahim Kalın'ın konuşması

Cemal Kalyoncu'nun konuşması

Plaketlerin verilmesi

Yunus Dilinden konseri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: DHA