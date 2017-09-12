Dha Yurt - Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaşlı Adam, Öldü
OSMANİYE'de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz yaşlı adam, öldü.
OSMANİYE'de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz yaşlı adam, öldü.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Vatan Mahallesi Divrimoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine yönünde ilerleyen Ferit Selim T. yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sek edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Sürücüsü Ferit Selim T.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Kaza yerinden görüntü
Yerde üzeri örtülü cesetten görüntü
Cumhuriyet Savcısı'nın incleme yapması
Aracır kırılan camlarından görüntü
Ambulanstan görüntü
Cenazenin ceset torbasına konulması
Cesedin tabut ile cenaze aracına konulmusı
Genel ve detay görüntüler
Süre: Boyut: 03'34" - Boyut: 114 MB
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,