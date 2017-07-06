Dha Yurt;hafif Ticari Araç, Kamyona Çarptı: 3 Ölü

KONYA'nın Kulu İlçesi'nde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü.Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Kulu- Konya karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. 36 yaşındaki Hacı İbrahim Orhan yönetimindeki 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç, önündeki Yakup Kesen'in kullandığı 42 R 9553 plakalı kamyona çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Hacı İbrahim Orhan ve yanında bulanan Ömer Faruk Gür, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'nde 37 yaşındaki Halil İbrahim Çöpler de olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Yakup Kesen ise gözaltına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Kaza yapan araçlardan detay



Cesetten detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))



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