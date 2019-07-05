DHA YURT - HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
ADANA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atilla Gezici (35), hayatını kaybetti.
ADANA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atilla Gezici (35), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Atilla Gezici idaresindeki 01 EPC 34 plakalı motosiklet ile Feride Ç.'nin kullandığı 80 LC 967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosikletiyle birlikte yola savrulan Gezici'nin öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gezici'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Feride Ç., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden görüntü
Polisin yola koyduğu 'Kaza yeri' tabelası
Kaza yerindeki ambulans ve yerde üzeri örtülü ceset
Motosiklet ve yerde üzeri örtülü ceset
Kaza karışan hafif ticari araçtan görüntü
Trafik polisinin çalışması
Ambulansın kaza yerinden ayrılması
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,