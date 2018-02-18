Dha Yurt -  Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Havadan Denetledi
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Dha Yurt -  Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Havadan Denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı Suriye sınırında havadan denetledi.

Dha Yurt -  Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Havadan Denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ' Zeytin Dalı Harekatı'nı Suriye sınırında havadan denetledi. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, devam eden harekatın son durumuna ilişkin Kilis ve Hatay üzerinde helikopterden dolaşarak bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.

Görüntü DÖkümü

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-Kilis ve Hatay'daki helikopter hareketliliği 

Haber-Kamera: HATAY - KİLİS  

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