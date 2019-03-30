Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)

Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜGebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Kocaeli'nin 5 ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında depolama alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından ek alevli görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Yanan bölgenin görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et