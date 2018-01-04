Dha Yurt - Gaziantep'ten, Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
General Hüseyin Ataman Kışlası'ndan akşam saatlerinde çıkan 6 askeri araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Kilis'e hareket etti. Askeri araç ve personelin Suriye sınırındaki hudut karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı
Araçların tugaydan çıkması
Araçların hareket etmesi
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,