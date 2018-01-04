Dha Yurt - Gaziantep'ten, Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.



General Hüseyin Ataman Kışlası'ndan akşam saatlerinde çıkan 6 askeri araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Kilis'e hareket etti. Askeri araç ve personelin Suriye sınırındaki hudut karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı



Araçların tugaydan çıkması



Araçların hareket etmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB



Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,