Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu Yapan Polislere Ateş Açıldı: 1 Polis Yaralı

Gaziantep'te güvercin hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine giden polise ateş açıldı. Bir polis yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

POLİS EVİN ETRAFINI SARDI

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te güvercinleri çalınan Mehmet G isimli şahıs, polisi arayarak güvercinleri çalan kişinin İstiklal Mahallesi 31 Nolu sokakta bulunan bir evde yaşadığını ve çalınan kuşlarının da evin damında bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin önüne gelerek evin etrafını sardı.



BİR POLİS YARALANDI

Bu esnada evde bulunan hırsılık zanlısı şahıs, telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istedi. Bir araçla olay yerine gelen araçtan, polisilerin üzerine doğru ateş açıldı. Av tüfeği ile açılan ateş nedeniyle bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis ekip otosu ile Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerinden kaçan aracı ise Yeşilvadi bulvarında durduran ekipler, içerisinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.







