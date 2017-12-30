Dha Yurt - Eve Giren Hırsızlar, Yaşlı Adamı Öldürdü

OSMANİYE'de yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran, evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, saat 23.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Mustafa Oran'ın dairesinde sesler duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evin bahçe duvarından kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra eve giren ekipler, Oran'ı kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Oran'ın öldüğü belirlendi. Mustafa Oran'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Yakalanan şüpheliler İ.E. ve Ö.O.'nun polise verdiği ilk ifadede N.S.G. isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran'ın evine hırsızlık amacıyla girdiklerini, Oran'ın kendilerini fark etmesi üzerine şahsı bıçakladıklarını söyledikleri öne sürüldü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Evin damında çalışma yapan polisler



Olay yerindeki polis araçları



Sokak tabelası



Polis aracının olay yerinden ayrılması



Evin önünde bekleyen kalabalık



Olay yeri inceleme polisinin delil torbaları ile evden çıkması



Cenazenin tabut ile evden çıkartılması



Tabutun cenaze aracına konulması



Mustafa Oran'ın sağlık fotosu



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 02' 26"- BOYUT: 149 MB



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,