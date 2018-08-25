Dha Yurt - Düğünde Maganda Kurşunu, Elektrik Tellerini Kopardı: 10 Yaralı

SİİRT'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde, davetlilerin havaya ateş açması sonucu, kopan yüksek gelirim hattındaki akıma kapılan 10 kişi yaralandı.

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyündeki bir düğüne katılan bazı davetlilerin, havaya ateş açması sonucu yüksek gerilim hattı koptu. Kopan elektrik telinin düştüğü düğün alanında bulunan ve akıma kapılan 10 kişi yaralandı. Akıma kapılan ve yaralanan 10 kişi düğündeki konukların özel araçları ile Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan ve durumu ağır olan 6 kişi, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin duyulması üzerine köye gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Hastaneye getirilen yaralılar

Sedye üzerindeki yaralılar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), -