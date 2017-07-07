Dha Yurt: Diyarbakır'da 400 Polis ile Hava Destekli Operasyon

DİYARBAKIR'da, polis, merkez Yenişehir İlçesi'nde terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan kişilere yönelik helikopter destekli özel harekat timlerinin de katıldığı 400 polis ile 41 ayrı noktaya şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam eden operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terör, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Yenişehir İlçesi İlçesi'nde sabah saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 80 ayrı ekipten oluşan 400 polis görev aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan ve önceden belirlenen 41 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Cadde ve köşe başlarında özel harekat timlerinin güvenlik önlemi aldığı operasyonda 12 kişi gözlatına alınırken, operasyonlar sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Operasyona giden polislerin emniyetten çıkışı



-Polis helikopterinden detaylar



-Caddelere konuşlanan özel harekat timleri



-Polislerin dar sokaklara girmesi



-Baskın yapılan evlere polislerin girmesi



-Muhabir anons genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,-