Dha Yurt - Dha Yurt - Nazillispor Taraftarlar Derneği'nde Yangın: 2'si Ağır 6 Yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki şehir stadyumu lokalinde yangın çıktı. Çıkan yangında lokalde bulunanlardan 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Nazilli Şehir Stadyumu'nun altında bulunan Nazillispor Taraftarlar Derneği'nde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu dernekte bulunan stat sorumlusu Ali Çavuk (42), İbrahim Tuncel (36), Mehmet Erdemir (28), Ekrem Koyuncu (23), Mehmet Salman (27) ve Salih Aykan (33) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde Ali Çuvak ve İbrahim Tuncel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çuvak ve Tuncel, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın bölgesinden stat önünden detay görüntüler

-İtfaiye aracından görüntüler

-Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Yanan yerlerden görüntüler

-Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri incele ekibinin yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),