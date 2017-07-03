Dha Yurt - Denizli'de Orman Yangını (2)
2 MAHALLE BOŞALTILDIDenizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 19.00 sıralarında başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahalleleri boşaltıldı.
2 MAHALLE BOŞALTILDI
Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 19.00 sıralarında başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahalleleri boşaltıldı.
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