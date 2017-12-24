Demirtaş Tek Tip Kıyafeti Hazmedemedi: Kefen Giymeyi Tercih Ederiz!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yayımlanan KHK'de yer alan tutuklu ve hükümklülere tek tif kıyafet giydirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız." dedi.

"KEFEN GİYMEYİ TERCİH EDECEĞİZ"

Edirne Cezaevinde avukatları aracılığı ile bugün yayımlanan KHK'ler ile ilgili mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız. Tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz." dedi.