Dha Yurt - Darmık Dağı Bölgesinde Helikopter Hareketliliği
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Dha Yurt - Darmık Dağı Bölgesinde Helikopter Hareketliliği

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Kilis'in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Dha Yurt - Darmık Dağı Bölgesinde Helikopter Hareketliliği

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Kilis'in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Bölgeye gelen 3 helikopter Darmık Dağı bölgesinde bir süre uçtu.  Helikopter hareketliliği Kilis'in Beşenli bölgesinden gözlendi. 

Görüntü Dökümü

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-Helikopter hareketliliği

-Darmık dağı bölgesinden görüntü 

Haber-Kamera: KİLİS  

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