Dha Yurt - Darmık Dağı Bölgesinde Helikopter Hareketliliği
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Kilis'in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesinde helikopter hareketliliği yaşandı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Kilis'in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Bölgeye gelen 3 helikopter Darmık Dağı bölgesinde bir süre uçtu. Helikopter hareketliliği Kilis'in Beşenli bölgesinden gözlendi.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Helikopter hareketliliği
-Darmık dağı bölgesinden görüntü
Haber-Kamera: KİLİS
====================================================