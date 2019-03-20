Dha Yurt - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Yangın (1)

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Yükselen dumanlar

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA