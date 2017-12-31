Dha Yurt - Çukurda Sıkışan Köpeğe 7'nci Günde de Ulaşılamadı (2)
7 GÜN SONRA KURTARILDIŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeği, ekiplerin çalışmasıyla 7 günün sonunda kurtarıldı.
7 GÜN SONRA KURTARILDI
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeği, ekiplerin çalışmasıyla 7 günün sonunda kurtarıldı. Aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen köpeğe su ve yiyecek veren ekipler, köpek ve sahiplerini alarak ilçe merkezine geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan itfaiye memuru Yasin Engin, "Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı her canlının yanında olduğunu kanıtlamış oldu. Ekiplerimizin yoğun çabası ile köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı, yoğun çaba gösterdik" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Köpeğin sıkıştığı çukur
Gece saatlerinde çalışan ekipler
Köpeğin çukurdan çıkarılması
Bitkin düşen köpek
İtfaiye erinin konuşması
Köpek sahibinin konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)