Dha Yurt - CHP Lideri Kılıçdaroğlu Balıkesir'de (3)

"BU ÜLKENİN SORUNLARINI ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM"



Balıkesir'de Tarım Çalıştayı'na katılan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altıeylül ilçesinin kırsal mahallesi Pamukçu'yu da ziyaret etti.



Tarım ürünleriyle tanınan ve Balıkesir'in büyükşehir olmasıyla birlikte beldeyken mahalleye dönüşen Pamukçu'daki Atatürk Parkı'nda üreticiyle buluşan Kılıçdaroğlu büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu fotoğraf çektirmek için yarıştı. Balıkesir'de gün boyunca üreticilerin sorunlarını dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sizin dertlerinizi biliyoruz. Bizim görevimiz de sizin dertlerinizi dile getirmektir. Bu 'CHP herşeye itiraz ediyor' deniyor. Halkın derdi varsa birinin dile getirmesi gerekiyor, bu da benim görevim. Bunu yapmazsam vatandaşa karşı görevimi de yapmış olmam" dedi.



"HUZURA İHTİYAÇ VAR"



Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herşeyden önce bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Kavgadan bıktık. Kavga değil huzur içinde yaşamak istiyoruz. Toplum gerginliklerden uzak olsun istiyoruz. Hollanda, küçük bir devlet. Bu devletin tarım ihracatı Türkiye'den 5 kat fazla. Peki neyimiz eksik? Toprağımız, nüfusumuz, güneşimiz, denizimiz, suyumuz daha fazla. Neyimiz eksik? Üretici neden alınterinin karşılığını alamıyor. Hollanda dünyanın ihracatını yapıyor, bütün çiftçiler hayatından memnun, herkesin geliri çok yüksek, 50-60 bin dolar geliri var. Bizim çiftçiye bak Allah aşkına; ektiği ürün tarlada kalıyor. Fındıkçılar, hububatçılar, mercimekçiler ağlıyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Çözümün anahtarı sizlersiniz. Sonuçta iktidara kimi getirirseniz o sizin için çalışmayı taahhüt edecek. Bu ülkenin dertleri çözülsün beklerdim, ancak çözemiyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim, eğer çözmezsem de zaten siyaseti bırakırım. Ben siyasete cebimi doldurmak için de girmedim. Bu ülkenin vatandaşı huzur içindeyse, cebi para görüyorsa, alınterinin karşılığını alıyorsa benim derdim yok. O açıdan hepimize görev düşüyor. Bu kadar derdi olan bir ülkede neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Bunun dışına çıkmamız, 'Artık yeter' dememiz gerekiyor." Çiftçinin daha buğdayı tarladan almadan Hükümetin sıfır gümrükle buğday ithalatı yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Böyle olur mu arkadaşlar? Bir devlet kendi çiftçisine karşı rekabet eder mi? Sen ektin, ben de dışarıdan getirdim. Eee, ne olacak" dedi. Bu ülkenin sağduyusuna, gücüne, emeğine, alınterine, demokrasiye bağlılığına güvendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi yeniden inşa edecek olanlar biziz. Bizim de kusurumuz,eksiğimiz olabilir rahatlıkla bana söyleyebilirsiniz. Sonuçta hepimiz insanız. Önemli olan hatadan ders çıkarmaktır. Bunu yaparsak tarih tekerrür etmez" diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra Pamukçu'dan ayrılıp, Susurluk'un Göbel kırsal mahallesine hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü



-Pamukçu mahallesinden görüntü



-Atatürk Parkı'ndan görüntü



-Köylülerin Kılıçdaroğlu'na ilgisinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR,