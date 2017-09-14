Dha Yurt;cenazesi Karışan Halil Asal Toprağa Verildi

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede kurtarılaayan ve uçakta cenazesi karışan 50 yaşındaki Halil Asal, bugün Şanlıurfa'da toprağa verildi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Söke'de 11 Eylül'de hayatını kaybeden Halil Asal'ın cenazesi, kargo uçağında karışınca Erzincan'a gönderildi, Şanlıurfa'ya ise Fatma Celayir isimli kadının cenazesi yollandı. Aile fertlerinin son anda morgda yüzünü açtıkları kefende kadın cesedi olduğunu görünce karışıklık fark edildi. Karışıklığın bildirmesinin ardından Asal'ın cenazesi Şanlıurfa'ya, Fatma Celayir'in cenazesi uçakla memleketlerine gönderildi. Dün akşam saatlerinde kente getirilen Halil Asal'ın cenazesi bugün Yusuf Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Bediüzaman Aile Mezarlığına defnedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Ölen Halil Asal için kılınan cenaze namazı



Cenazeye katılanlar



Omuzlarda taşınan Asal'ın tabutu



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



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