Dha Yurt - Çatışma Sesleri Kamerada
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Dha Yurt - Çatışma Sesleri Kamerada

Suriye'nin Afrin kentindeki sıcak çatışma sesleri, Kilis'in merkeze bağlı sınır hattında bulunan köylerinden de duyuldu.

Dha Yurt - Çatışma Sesleri Kamerada

Suriye'nin Afrin kentindeki sıcak çatışma sesleri, Kilis'in merkeze bağlı sınır hattında bulunan köylerinden de duyuldu. Dün akşam sınır hattındaki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri dakikalarca duyuldu.

Görüntü Dökümü

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-Çatışma sesleri 

-bombalama anı

-yükselen dumanlar 

Haber-Kamera: KİLİS  

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