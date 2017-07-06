Dha Yurt; Çanakkale'de Top Mermisi Patladı: 1 Ölü

ÇANAKKALE'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlamasıyla 73 yaşındaki Kazım Perçin yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Kazım Perçin, Çanakkale'ye 19 kilometre mesafedeki Erenköy Köyü'ndeki evinin bahçesinde, bugün saat 07.00 sıralarında kendisine getirilen tarihi bir top mermisi kesip, içindeki barutu çıkartmak istedi. Bu sırada, top mermisi büyük bir gürültüyle patladı. Perçin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, evde başka top mermilerinin de bulunabileceği şüphesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, bomba imha uzmanı istedi. Uzun yıllar fırın işlettikten sonhra emekli olduğu öğrenilen Perçin'in, merakı nedeniyle yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı öğrenildi. Patlayan top mermisinin Perçin'e kim ya da kimler tarafından nasıl getirildiği araştırılırken, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Olay yerinde önlem alan jandarmalardan görüntü



-Savcının olay yerine gelmesi



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,