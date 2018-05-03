Dha Yurt - Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
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Dha Yurt - Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Yurt - Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Çanakkale merkez ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.04'te Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.2 olarak belirledi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü olarak Tepeköy'ü gösterirken, derinliğini ise 6.5 kilometre olarak kaydetti.

Haber: ÇANAKKALE,

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