DHA YURT BÜTLENİ - 5

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 450 hektar orman alanının yanı sıra hasat edilen ve henüz edilmeyen tarım alanlarının da zarar gördüğünü açıkladı.

Gelibolu ilçesi Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gece boyunca sahada söndürme çalışmalarını koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, basın açıklaması yaparak, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Pakdemirli, dün yangına ilk müdahalenin saat 15.00'te yapıldığını ancak doğu ve batı yönünde iki şerit halinde ilerleyen alevlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

'BİR MİKTAR AĞACIMIZI VE YABAN HAYATINI KAYBETTİK'Yangının ilk saatlerinde Kumköy ve Yalova köyündeki yerleşim yerleriyle ilgili risk unsurlarının ortaya çıktığını belirten Bakan Pakdemirli, "İlerleyen saatlerde rüzgarın yönünün değişmesi ve arkadaşlarımızın müdahalesi sayesinde bu riskler ortadan kalktı. Yangına 20 helikopter, 2 uçak, 118 arasöz, 20 dozer ve 510 personel ile müdahale edildi. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimizden itfaiye araçları müdahale etti. Sevindirici unsur, can kaybının olmaması. Ama yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi tabi bir miktar ağacımızı kaybettik. Bir miktar da yaban hayatının kaybolmuş olabileceğini varsaymamız gerekiyor. Bu bölgede saat 05.52'de güneş doğuyor ancak biz 05.15'te hava araçları ile müdahaleye başladık. Yani yarım saat daha erken hava araçları ile müdahaleye başladık. Gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü. Gün boyu 50 ile 60 kilometre arası bir rüzgarla mücadele ettik. Normalde geceleri de meteorolojik şartlar daha iyiye gider ama gece boyunca da sahadaydık ve kuvvetli rüzgarı hep birlikte hissettik" dedi.'450 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ'Geçen sene ve bu yıl kıyaslaması yaptıklarında, bu sene çok daha fazla yangın çıkmasına rağmen çok daha az yanan alan olduğuna değinen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "İnşallah böyle gider. İnşallah bu yangınımız son olsun, diyelim. Şu ana kadar yaklaşık 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır. Ağaçların haricinde tarım arazilerinde de hasarların olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak hasat edilen arazilerde bazı hasalarımız oldu. Yer yer ekili ve dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görünüyor. TARSİM kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Ama bölgede yüzde 10 ile yüzde 20 arasında TARSİM kapsamı var. Maalesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Ama tekrar özellikle çiftçimizi, üreticimizi TARSİM konusunda uyarmış olalım. Valilik de hasar tespit yapacak, Cumhurbaşkanlığı'na bildirilir. Bu konu ile ilgili de yapılması gereken herhangi bir şey varsa devlet bu konuda gereğini yapar. Ama bu köylerimiz orman köyleri olduğu için orman köyleri kapsamında da orman teşkilatımız tarafından da köylülerimizin tarımsal hasarlarını bir nebzede olsa karşılamak ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi maksadıyla da belli bir miktarda fonu köylülerimize tahsis edeceğiz."'SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR'Yangınların yüzde 90 insan kaynaklı olduğunu belirten Pakdemirli, "Yangın hiç çıkmasa en güzeli budur. Çıkınca tabi biz teşkilatımızla cansiperane mücadele ediyoruz. Ama bir ağacın dahi yanmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan çok daha hassasiyetli davranmalarını rica ediyoruz. Yangınla mücadelenin ilk unsuru, erken müdahale etmektir. 750 insanlı kule, 100 kadar insansız kule ve İHA'larla yangınları gözetliyoruz. Bu yıl İHA'lar da göreve başladı. Ama vatandaşlarımızın herhangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi son derece önemli. Bu saat itibarıyla buradaki yangınımız da kontrol altında. Şu anda soğutma faaliyetleri de sürdürülüyor. Ben bölgede bir süre daha kalıp çalışmaları izleyeceğim. Yer yer tütmeler olabilir. Soğutma faaliyetleri de birkaç gün sürebilir. Ama kontrol altında dediğimizden itibaren o ateş artık çepeçevre çevrelenmiştir. Yer yer tütmelerde olacaktır. Müdahalelerimiz devam edecektir. Bunların hepsi normaldir. Çok olağanüstü şeyler olmadığı takdirde risklerin yüzde 99'unu ortadan kaldırdık. İlerleyen saatlerde hava koşullarında da çok bir değişiklik beklemiyoruz. Bu yangınımız son olsun" diye konuştu.'DRONLARI DA DENEDİK'"En büyük avantajımız insan kaynağımız" diyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. İnsan kaynağı olarak da burada 180 yıllık bir teşkilat var. İnsan kaynağı ama artı makine, teçhizat, ekipman. Bunda da her gün daha iyisini arıyoruz. Daha yeni teknoloji ne varsa onun peşinde koşuyoruz. Bunun sebebi şu; bir ağaç daha az yansın. Dün gece dronları da denedik. Dronları yukarı gönderdikten sonra özellikle termal noktalar, ısı odaklarının olduğu koordinatları tespit ederek yer ekiplerini oraya sevk ettik. Bu, geçen yıl İzmir yangınında emniyetin helikopteri hariç gece koordinasyonu sağladığımız ve insanlı veya insansız hava aracı kullandığımız ilk durumdur. Bir yandan silahlı kuvvetlerimizin İHA'larından da görüntülerimiz geldi. Tüm bu teknolojileri birleştirerek en iyi kararları almaya ve çözüm üretmeye çalışıyoruz."

Mersin'de dövülen otobüs şoförü: Maskesiz alamayacağımı söyledim, darbettiler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüne maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından darbedilen şoför Mehmet Teneke'nin (65) başına 8 dikiş atıldı. 6 gün iş göremezlik raporu verilen Teneke, "Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek geldiler, beni darbettiler" dedi.Olay, 5 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Duraktan bekleyen maskesiz 2 kişi, otobüs şoförü Mahmut Teneke tarafından otobüse maskesiz binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan 2 kişi, maskesiz olarak otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada ikiliden biri, otobüse binip, küfrettiği Teneke'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförünün darbedildiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Teneke'nin darbediliği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 2 saldırganı bir süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.6 GÜN İŞ GÖREMEZLİK RAPORU VERİLDİ

Aldığı darbelerle başının 2 ayrı yerine 8 dikiş atılan ve 6 gün iş göremezlik raporu verilen otobüs şoförü Mehmet Teneke, "Onları maskesiz alamayacağımı söyleyince küfrederek aracın kapısına vurdular. Daha sonra otobüsün içine dalıp beni darbetti biri. Polis ve ambulans geldi. Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek, geldiler beni darbettiler" diye konuştu.

