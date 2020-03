DHA YURT BÜTLENİ - 3 Umreden dönüp, karantina süresi dolanların tahliyesine 1 hafta erteleme UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu...

Umreden dönüp, karantina süresi dolanların tahliyesine 1 hafta erteleme

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemi, 1 hafta ertelendi.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların, dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için dün yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Yurt önündenden detay Alınan güvenlik önlemleri

Haber - Kamera: Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK KONYA

============================

Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde pozitif çıkan bir koronavirüs vakasının ardından karantina uygulaması başlatıldı. Pozitif vakanın temas ettiği 43 kişi hakkında ev karantinası uygulanıyor.Kütahya Valiliği, dün Simav ilçesine bağlı 900 nüfuslu Yeşildere köyünde testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Simav ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklığındaki köyde Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedbir alınarak giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan vakanın yakını ve temas ettiği toplam 43 kişi hakkında önlem alınarak ev karantinası uygulandı. Yaklaşık 1 haftadır evden çıkamayan ve testleri negatif çıkan kişiler sağlık ekiplerince sık sık kontrol ediliyor.KÖYDE PANİK HAVASI YOKKoronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına neredeyse tamamen uyulan köyde sokaklar boş kaldı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında köylülerin dışarı çıkmadığı belirtildi. Köy camilerinden de karantina uygulandığı ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarı anonsları yapılıyor. Ayrıca ateş ile öksürük gibi koronavirüs belirtisi olanların hemen muhtarlık ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi. Kütahya Sağlık Müdürlüğü'nün ev karantinasında bulunan 43 kişi dışında diğer köy sakinleriyle ilgili de tarama yapacağı belirtildi.Kütahya kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklığındaki Yeşildere köyüne en yakın 2 kilometre mesafede Eydemir köyü bulunurken, diğer çevre köylerin ise yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu ve herhangi virüs yayılma tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Jandarma ekiplerinin köy girişindeki önlemi-Köye ekmek getirilmesi-Köyden görüntüler-Boş sokaklar-Havadan köyün görüntüleri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

========================

Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, polis tarafından kent genelinde yapılan operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere olan 1750 litre sahte içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 2 evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adreslere baskın düzenleyen polis, piyasa değeri 355 bin lira olan 1750 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Ele geçirilen içkiler imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polisin eve girmesiVariller içindeki sahte içkiler Polisin diğer bir adrese girmesiBidonlar içindeki sahte içkilerVariller içindeki sahte içkiler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

=======================

'Hayvandan insana, insandan hayvana koronavirüs geçmez' BURSA'da veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, "Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardan koronavirüs de hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" dedi. Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından bazı evcil hayvan sahipleri, virüs bulaşmasından kendisi ve köpeği ya da kedisi için endişelenerek, sokağa veya barınağa bırakmaya başladı. Bursa'da görev yapan veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, hayvandan insana ya da insandan hayvana koronavirüs buluşması endişesinin doğru olmadığını belirterek, "İnsanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara bizler 'zoonoz' hastalıklar diyoruz. Covid-19, zoonoz bir hastalık değildir. Her hayvanda korona hastalıkları olabilir. Ancak bu, insanlara geçebilen değil sadece kendi türleri arasında geçebilen hastalıklardır. Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardaki koronavirüs de hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" diye konuştu. 'BU DÖNEMDE HAYVANLARINIZI KİMSE SEVMESİN'"'Taşıyıcı' demek doğru değil, 'Etkileşim sayesinde bulaştırma' diyebiliriz" hatırlatmasında bulunan veteriner Ortanca, şöyle devam etti: "Masaya dokunduğunuzda da bulaşabilir. Bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken şey, kendi sağlığımız. Buna dikkat ederek kendimizi koronavirüsten korumalıyız. İnsan sağlığı ne kadar önemliyse hayvan sağlığı da önemlidir. Hayvanların sağlığı bizlerin sağlığı için önemlidir. Şu an dışarı çıkmamamız gerekiyor ama tabi sokaklardaki can dostlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Evcil hayvanlarınızı da şu dönemde kimse sevmesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Hayvanların tedavisinden görüntüler-Veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca röportaj-Detaylar

Haber-KAmera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

==========================

Çanakkale'de kordon boyu polis barikatlarıyla kapatıldı

ÇANAKKALE'de kordon boyu, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de salgını önleme için birçok önlem alındı, vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuldu. Salgının önüne geçilmesi için 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı.Çanakkale'de ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kordon boyu polis barikatlarıyla kapatılarak, vatandaşların girişi yasaklandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Polis barikatlarıyla kapatılan kordon boyundan genel detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

==========================

Polisi bıçakla yaralayan şizofreni hastası ayaklarından vuruldu ADANA'da kavga ihbarını alıp eve giden polis memuru A.Ç.'yi bıçaklayan şizofreni hastası Mehmet Eren (47) ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Manisalı Ali Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde kavga olduğu ihbarını alan polis ekibi, olaya müdahale etmek için eve geldi. Bu sırada şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mehmet Eren, kapıdaki polis memuru A.Ç.'yi yüzünden bıçakla yaraladı. Diğer polis memurları, Eren'i ayağından silahla vurdu. Yaralı polis memuru A.Ç. ile saldırgan Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Eren'in daha önce de 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yerde yatan zanlıZanlının ambulansa taşınmsıSaldırada kullanılan bıcakBoşkovanlarOlay yeri genelDetaylar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

===========================

Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi

KOCAELİ'nin tüm girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturularak, şehre gelen araçlar durdurularak vatandaşların ateşleri ölçülüyor.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'de şehrin girişlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Şehre girişlerde ateş ölçer cihazla vatandaşların ateşi ölçülürken, polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Kartepe Uzunçiftlik mevkii, Gebze D-100 Bayramoğlu sapağı, Karamürsel Misli Çeşme mevkii, Sapanca Maşukiye girişi, Körfez turnikeleri, İzmit Kandıra turnikeleri ve Gebze turnikelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. Toplam 7 noktada 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, herhangi bir kişiden şüphelenilmesi halinde aracı izole ederek kontrol noktasına ambulans çağırıyor. Şüphelenilen kişi ambulans ile gerekli kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırılacak.Ayrıca, Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Bu noktalara alternatif olarak araçların Kandıra turnikeleri ve Körfez turnikelerini kullanması gerekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yapılan kontrollerden görüntüSürücülerin ateşlerinin ölçülmesiDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

========================

Kıvrak bilek hareketiyle zeytinyağını sudan ayırıyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde taş baskı zeytinyağı fabrikasında, zeytinyağı sudan eski usulde kıvraklık gerektiren bilek hareketiyle ayrıştırılıyor. Bölgenin, zeytinyağını sudan el yordamıyla ayıran son ustalarından Ali Faik Meriç (61), kaydırma işleminde maşrapayı kullanırken bilek hareketinin çok önemli olduğunu belirtti.Teknoloji çağına paralel olarak zeytinyağının elde edilmesinde kullanılan makineler de gelişme gösterdi. Taş baskı zeytinyağı fabrikalarının yerini kontinü sistemler aldı. Türkiye'de az sayıda kalan taş baskı zeytinyağı fabrikalarında ise yağ ile su, seperatör denilen makine ile ayrılmaya başlandı. Edremit'in Güre Mahallesi'nde Agah Ferhatoğlu'na ait taş baskı zeytinyağı fabrikasında çalışan Ali Faik Meriç, yağı sudan maşrapayla ustalık gerektiren bilek hareketiyle ayıran bölgedeki son ustalardan birisi olarak biliniyor. 1968 yılından zeytinyağı fabrikasında ağabeyi Hüseyin Meriç'in yanında çırak olarak işe başladığını söyleyen Meriç, suyun üzerindeki yağı 2 milimetre inceliğe kadar alabildiğine dikkat çekti.'BU ŞEKİLDE ALINAN YAĞIN NEFASETİ FARKLI OLUYOR'Değirmenlerde kırılıp hamur haline getirilen ve ardından kıl torbalarda preslenerek biriken zeytinyağını eski usul maşrapa ile toplayan Ali Faik Meriç, yakın zamanda bu mesleğin tarihe karışacağını belirterek, sistemin işleyişi hakkında bu bilgiyi verdi: "Haznedeki yağ azalınca kaydırma kısmına geçiyoruz. Burada bilek hareketi çok önemli. Suyun üstündeki ince tabaka yağı da kaydırma ile alıyoruz. Bu işlem bittikten sonra göz temizleniyor ve kalan su havuza gönderiliyor. Şu an benim yaptığım işi separatörler, makineler yapıyor. Burada benim yaptığımda işin doğal olma özelliği var. Şu an kalan sayılı taş baskı fabrikalarında da separatör ile sudan yağ ayrılıyor. Orada da dakikada 6 bin devirle yağ ayrılır. Ben burada elim ile ayırıyorum. Bana göre bu şekilde alınan yağın nefaseti daha farklı oluyor. Yılların el alışkanlığı ile gözdeki yağı 2-3 milime kadar toplayabiliyorum. Sonrasında kalan yağı da diğer göze aktarıp, devam ediyorum. İşin en önemli inceliği buradaki bileğin kullanışı. Bunun okulu, mektebi yok. Yıllardır alaylı şekilde elim alıştı. Bölgede bu işlemi yapan son kişiyim ve yetişen de yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zeytinin dökülüp, değirmende kırılması-Hamur haline gelen zeytinleri çuvallara doldurulup, preslenmesi-Zeytinyağının akışı-Ali Meriç'in sudan zeytinyağını ayırması

-Ali Meriç röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

===========================

Kaynak: DHA