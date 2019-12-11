Dha yurt büteni-24
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Dha yurt büteni-24

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem olduAFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6, 10 dakika sonra saat 23: 24'te, 4.3, saat 23: 46'da ise 4.0 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha oldu.

11.12.2019 00:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:29
Dha yurt büteni-24

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde oldu

verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6, 10 dakika sonra saat 23: 24'te, 4.3, saat 23: 46'da ise 4.0 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha oldu.

Kaynak: DHA

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: Dha yurt büteni-24
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