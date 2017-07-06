Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın
Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın merkez Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hakyıldız Tekstil fabrikasında bu sabah patlamayla başlayan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA
Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSAB) faaliyet gösteren Hakyıldız Tekstil fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangının söndürülmesi için 8 itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
KURUYEMİŞ FABRİKASINA DA SIÇRADI
Büyüyen yangın Hakyıldız Tekstilin yanında bulunan Canat Kuruyemiş üretim tesislerine de sıçradı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki itfaiye eri ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
YANGIN BURSA'NIN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ
Bursa'nın birçok noktasından görülen siyah dumanların yükseldiği yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.