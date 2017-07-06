Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa'nın merkez Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hakyıldız Tekstil fabrikasında bu sabah patlamayla başlayan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA

Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSAB) faaliyet gösteren Hakyıldız Tekstil fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangının söndürülmesi için 8 itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

KURUYEMİŞ FABRİKASINA DA SIÇRADI

Büyüyen yangın Hakyıldız Tekstilin yanında bulunan Canat Kuruyemiş üretim tesislerine de sıçradı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki itfaiye eri ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGIN BURSA'NIN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ

Bursa'nın birçok noktasından görülen siyah dumanların yükseldiği yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



