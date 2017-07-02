Dha Yurt - Bursa Hamitler Katı Atık Depolama Alanında Yangın (1)

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler katı atık depolama alanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler katı depolama alanında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi 5 ekiple müdahale ediyor.



Depolama alanından çıkan siyah dumanlar kentin bir çok yerinden görünüyor.







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