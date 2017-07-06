Dha Yurt;bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

BURSA'nın merkez Kestel İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hakyıldız Tekstil fabrikasında bu sabah patlamayla başlayan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSAB) faaliyet gösteren Hakyıldız Tekstil fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangının söndürülmesi için 8 itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Büyüyen yangın Hakyıldız Tekstilin yanında bulunan Canat Kuruyemiş üretim tesislerine de sıçradı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki itfaiye eri ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Bursa'nın bir çok noktasından görülen siyah dumanların yükseldiği yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



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Mehmet İNAN,