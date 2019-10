DHA YURT BÜLTNEİ-12

16.10.2019 14:40

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MESUT ÇELİK, ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Mesut Çelik için memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Çelik'in cenazesi önce baba ocağına getirilip burada helallik istendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan askeri törene, şehidin ailesi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ihsan Selim Baydaş, milletvekilleri, İkinci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mahmut Altun, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Recep Duran, İlçe Emniyet Amirliğine Hacı Bayram Arpacı ve binlerce kişi katıldı.

Yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin amcasının oğlu Mehmet çelik (17) ise üzerine giydiği askeri üniforma ile tabutun karşısına geçerek asker selamı verdi.

Şehit Mesut Çelik'in cenazesi, öğle namazının ardından kılanan cenaze namazından sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi.Törenin ardından bir grup, ilçe merkezinde yürüyüş yaparak terörü lanetleyen sloganlar attı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 8'İNCİ GÜN Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda, 8'inci güne girildi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemenin ve bölgeyi güvenli hale getirmenin amaçlandığı harekatta, teröristlere ait hedeflerin imhası sürüyor.TSK tarafından 9 Ekim günü saat 16.00'da havadan ve karadan terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Karadan TSK ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının ilerleyip, sıcak çatışmaya girdiği Fırat'ın doğusundaki çok sayıda köy teröristlerden arındırıldı. Titizlikle yürütülen harekatta teröristler ise işgal ettikleri yerlerden Türkiye'nin sınırdaki yerleşim alanlarına ve 'Fırat Kalkanı' ile 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla teröristlerden arındırılan Suriye topraklarına yönelik roketli ve havanlı saldırılar düzenledi. Teröristlerin bu saldırılarında 20 sivil şehit oldu, 200'e yakın sivil de yaralandı. Düzenlenen saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince atışların yapıldığı teröristlere ait hedefler, uçak ve obüs atışları ile imha edildi.

637 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİHarekat sürecinde Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde 2 asker şehit olurken, teröristlerin Fırat'ın batısındaki Azez'de bulunan TSK üssüne yönelik saldırılarında 2 asker ve Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırılarda da 2 asker şehit oldu. Saldırılarda yaralanan askerler ise tahliye edilmelerinin ardından getirildikleri Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında tedaviye alındı. 8'inci güne girilen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 637 terörist, etkisiz hale getirildi.

MESKUN MAHAL OPERASYONU SÜRÜYOR'Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde terör örgütünden arındırılan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad kentinde, teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonu sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tel Abyad merkezinin tamamının kontrol edildiği ve yürütülen çalışmalarda tespit edilen çok sayıda tuzaklanmış patlayıcının yanı sıra tünel ve sığınağın da imha edildiği belirtildi.Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi.Öte yandan anlık olarak tespiti yapılan teröristlere ait hedefler de sınır birlikleri tarafından yapılan obüs atışları ile anında imha ediliyor.

SEVKİYAT SÜRÜYORHarekat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun asker ve araç sevkiyatı da sürüyor. Gece saatlerinde de Türkiye'nin farklı birliklerinden sevk edilen zırhlı araçlar ile Suriye'den yola çıkan SMO unsurları, harekatın sürdüğü Resulayn ile Tel Abyad bölgesine yönlendirildi.

RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYORTürk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Resulayn'da sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn'ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor.Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Çatışmaların yaşandığı bölgeye takviye birlikler ve ambulansların sevk edildiği görüldü.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

YABANİ 3 AT BAŞINDAN VURULARAK TELEF EDİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormana yakın bir arazide, yetişkin ve yabani 3 at, av tüfeğiyle başlarından vurularak telef edildi. Bacağından vurulan 1 at ise tedaviye alındı. Hayvanları kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı.Hisarönü Mahallesi'nin Değirmenyanı mevkiindeki bir arazide, bir atın telef edildiğini öğrenen zabıta ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte bugün bölgeye gitti. Bölgede yapılan kontrolde, farklı noktalarda bulunan 3 atın av tüfeğiyle başından vurularak telef edildiği belirlendi. Sol ön bacağından yaralı bir at ise, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Jandarma atları kimin telef edip yaraladığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

VALİSİ KARALOĞLU: YAŞ SEBZE MEYVE SEKTÖRÜNDE DEPOLAMA, PAKETLEME VE LOJİSTİK SORUNU VAR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaş sebze meyve sektörünün depolamada, paketlemede ve lojistikte ciddi sorunları olduğunu belirterek, "Türkiye'de geçen sene kamuoyunu en çok meşgul eden konu yaş sebze meyve fiyatlarıydı. Kış boyunca salatalık, domates, kabak ve patlıcan fiyatlarını konuştuk. Esas konuşmamız gereken Türkiye'nin şu anda lojistikte yüzde 30'luk kaybı var. Bu kaybı yüzde 10-15'lere çekseydik zaten yaş sebze meyve fiyatlarımız daha aşağıda olurdu" dedi.Türkiye'nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'nın ikincisi, Antalya Expo Center'da açıldı. 19 Ekim'e kadar açık kalacak fuar, yurt içi ve yurt dışından gelen sektör temsilcilerine ev sahipliği yapacak.ANFAŞ EXPO Center'daki fuarın açılışına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antexpo Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Uğur Fora, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz, Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Yaş Sebze Meyve Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın yanı sıra, Makedonya, Letonya, Bosna Hersek, Malta ve Kırgızistan büyükelçileri ve eşleri katıldı.26 ÜLKEDEN 600'Ü AŞKIN HEYET FUARDATürkiye'nin en büyük yaş meyve sebze, ambalaj ve lojistik fuarının bu sene ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Antexpo Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Uğur Fora, "100'ü aşkın markanın sergilendiği fuarımızda bu sene 26 ülkeden 600'ü aşkın akım heyeti yer alacak. Türkiye ve Antalya'yı bölge ülkeleri içerisinde yaş sebze meyve sektöründe buluşma noktası yapma hedefiyle yola çıktık ve emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISIAntalya Valisi Münir Karaloğlu ise Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere başarı dileyerek konuşmasına başladı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Karaloğlu, Antalya'nın kadim bir tarım şehri olduğunu, Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminde deposu olduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, "Fuarın geçen sene birincisini yaptık, bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene hayal satıyorduk. Bir hayalimiz vardı, zorlansak da hayali satmanın peşindeydik. Artık her sene üzerine bir şeyler koyarak bu fuarı büyütmek zorundayız. Bu şehrin de tarım sektörünün de potansiyeli var. Yapamadığımız, beceremediğimiz tek şey, bir araya gelip güçlerimizi birleştirerek, sinerji oluşturmak. Bu konuda eksiklerimiz var" dedi.'SEKTÖRÜN DEPOLAMA, PAKETLEME VE LOJİSTİKTE CİDDİ SORUNU VAR'Türkiye'nin tarımda önemli bir üretici ülke olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Türkiye önemli bir ihracatçı ülke ama bu potansiyelimizi çok daha yukarılara çekme şansımız var. Özellikle depolamada, paketlemede ve lojistikte yaş sebze meyve sektörünün ciddi sorunları var. Türkiye'de geçen sene kamuoyunu en çok meşgul eden konu yaş sebze meyve fiyatlarıydı. Kış boyunca salatalık, domates, kabak ve patlıcan fiyatlarını konuştuk. Esas konuşmamız gereken Türkiye'nin şu anda lojistikte yüzde 30'luk kaybı var. Bunu kimse konuşmadı. Fiyatları aşağıya çekecek esas mesele nakliyedeki yüzde 30'luk kaybı geri çekmek. Bu kaybı yüzde 10-15'lere çekseydik zaten yaş sebze meyve fiyatlarımız bu oranda aşağıya gelecekti. Bunu kimse konuşmadı. Herkes kabzımalı, aracıyı konuştu" dedi.'MUZ ÜRETİMİNDE ATAĞA KALKTIK'Antalya'nın her yıl 6,5 milyon ton yaş sebze meyve ürettiğini ifade eden Karaloğlu, Antalya'nın son dönemlerde tropik meyveler ürettiğini de söyledi. Vali Karaloğlu, "Muz üretiminde Türkiye'nin 800 bin ton ihtiyacı var. Bunun 500 bin tonunu Mersin-Antalya sahil bandında üretiyoruz. Kalan 300 bin tonunu ise ithal ediyoruz. Özellikle Manavgat bölgesinde muz seraları bugünkü haliyle devam ederse 5-6 yıl içerisinde Türkiye'nin muz ihtiyacının tamamını karşılayacak duruma gelir ve ihraç eden bir ülke dahi oluruz. Şu anda sadece Manavgat'ta 5 bin 500 dönüm muz seramız var. 2 sene önce 2 bin dönümdü. 2 senede neredeyse yüzde 120 büyüdü. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece Manavgat'taki sera miktarımız 20-25 bin dönümü bulacak. Bu da Türkiye'nin muz ihtiyacının çoğunluğunu Antalyalı üreticilerimizin sağlayacağını gösteriyor" dedi.'MARKA DEĞERİ OLUŞTURMALIYIZ'Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz de Türkiye'nin dünyada kendi yetiştirdiği ürünlerle kendini geçindirebilen ülkelerden biri olduğunu belirtti. Gündüz, "Bu gibi fuarlara destek olmalıyız. Türkiye'nin her noktasında çok fazla üretilen ürün var ama tanıtma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ürünü satmak ve üretmek yetmiyor. Marka değeriyle oluşturmak gerekiyor" diye konuştu.'SEKTÖR OLARAK FUARI DESTEKLİYORUZ'Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Yaş Sebze Meyve Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz ise tarımın dünyada stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Stratejik sektöre önem veren ülkelerin fuarlarla, festivallerle, kongrelerle üretimlerini, ihracatlarını artırmak istediğini anlatan Kaçmaz, "Biz de bu tür fuarlarla özellikle Antalya'da gerçekleştirilen fuarda ülkemizde yetiştirdiğimiz tüm ürünleri dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Sektör olarak bu fuarı önemsiyoruz. Yaş sebze meyve ihracatının bugün yüzde 45'ini turunçgil sektörü gerçekleştiriyor. Bizler dünyada küresel bir oyuncu haline geldik. Üretimde üretici ülkeler arasında dünyada 7'nci sırada yer alıyoruz. Bazı ürünlerde ihracatta ilk sıralardayız" diye konuştu.'DÜNYANIN HER TARAFINA İHRACAT YAPIYORUZ'Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise bu yılın 9 aylık döneminde sektör olarak 2 milyon 200 bin ton, değer bazında ise 1 milyar 355 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldığını kaydetti. İhracatta ağırlıklı pazarların Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Hollanda'dan oluştuğunu ifade eden Uçak, "Bu yıl Çin'e kiraz ihracatımızın başlamasıyla yakın zamanda önemli bir pazar haline geleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak 45 milyon tonun üzerinde yaş sebze meyve üreten bir ülkeyiz. Bu üretimin ancak 5 milyon tonunu ihraç etmekteyiz. İhracatı arttırmak için fuarlara katılmalıyız" dedi.

SİVAS'TA, GÖREVDEN ALINAN CHP'Lİ BAŞKANLARDAN TEPKİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan'ı görevlerinden aldı. Görevden alınan başkanlar, partililer ile birlikte düzenledikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

CHP Sivas İl ve Merkez İlçe Başkanlığı'nda görevli bazı yöneticiler bir süre önce görevlerinden istifa etti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından il teşkilatına gönderilen resmi yazıda mevcut İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Doğan'ın görevlerinden alındığı ve olağanüstü kongre kararına gidileceği mesajı iletildi. Kongreye kadar da İl Başkanlığına Yılmaz Coşkun, İlçe Başkanlığına ise Sebahat Şencan'ın atandığı bildirildi.

Görevlerinden alınan İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan parti binasında düzenledikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi. Görevinden alınan Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan, "İl ve ilçe yönetim kurullarında bulunan bazı arkadaşlarımızın istifa etmesinden ötürü tüzüğümüz gereği il ve merkez ilçe yönetimimiz düşmüş bulunmaktadır. Bu durumdan ötürü partimizi ve kamuoyunda yıpratmak amaçlı aslı astarı olmayan çirkin dedikodular dolaşmaktadır. Bu durum demokrasiye inanmış samimi partililerimizi son derece üzmüştür. Ülkemizin demokrasini anlayışını kuran, olgunlaştıran partimizde hiçbir zaman şahısların ve belirli grupların menfaatleri ön planda olmamıştır, olmamalıdır ve de olmayacaktır. Bizler seçilmiş il ve ilçe başkanları olarak bu onuru şan ve şerefle taşıyacağız. Seçilmiş olmamızı sürekli olarak belirtmemizdeki amaç şartlar ne olursa olsun eğer partimizin ilkelerine zarar verecek bir durum yok ise seçimle iş başına gelenlerin yine seçimle görevlerini yerine getirmeleridir" dedi.

'BU TAVRI DOĞRU BULMUYORUZ' İstifa eden partililerin tavırlarını doğru bulmadıklarını belirten Erdoğan, "Partimiz kurulduğu günden bu yana ilkeli bir şekilde özgürlükten, eşitlikten ve sonuna kadar demokrasiden yana olmuştu. İstifa eden arkadaşlarımızın istifalarını parti ilkeleri ve gelenekleri dışında delege seçimlerine 15 gün gibi kısa bir süre kala milletvekilimizin ofisinde imzalamaları ilkesel değildir İstifa eden arkadaşlarımızın yeniden atama listelerinde yer alması daha vahim bir durumdur. Yine il milletvekilimizin parti büyüğü olarak bu durumu organize etmesi neyin kaygısıdır. Atama listesinde il başkanı olarak görevlendirilen arkadaşımız sağlık ve ailesel gerekçeleri sunarak zaten il başkanıyken sosyal medyadan istifa edip tekrar görev alması hangi gerekçe ile açıklanabilir. Yine eğer bir kötü gidişat varsa bu durumdan istifa eden arkadaşlar sorumlu değil midir? Böylesi yaşadığımız kötü günlerde, tam bağımsızlığın son kalesi olan partimizde şahısların ikbali için yapılan bu eylemi kınıyoruz" diye konuştu.

