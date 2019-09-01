Dha yurt bültnei-12

01.09.2019 16:29

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)



MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Bülent DİKTEPE - KARABÜK/ SAFRANBOLU -DHA

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Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı



Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında, Datça'nın Dilburnu mevkisi açıklarında devriye görevi yaparken, lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurdu. Bottaki 23'ü erkek, 8'i kadın, 4'ü çocuk 35 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerden 14'ünün Filistin, 18'inin Suriye, 2'sinin Yemen ve 1'inin Irak uyruklu olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik botuna alınıp, Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Sahil Güvenlik ekiplerinin içinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu lastik botu deniz ortasında durdurmalarından görüntü

Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA, (Muğla),

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Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi



Diyarbakır'da annesi Hacire Akar'ın (49), dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı oğlu Mehmet Akar (21), mahkeme tarafından elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı cezaları verilerek serbest bırakıldı.

Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, 24 Ağustos günü ayrıldığı evine dönmeyince annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun polise teslim olmasının ardından 3 gün süren eylemine son veren Hacire Akar ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlunun kendisine teslim edileceğini söylemişti. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye gönderilen Mehmet Akar, savcılıkta alınan ifadesinin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akar, elektronik kelepçe takılmak şartıyla ev hapsiyle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Akar'a yurt dışına çıkış yasağı verip serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü

Diyarbakır Adliyesi

Akar ailesinin adliye önündeki bekleşyişi

*Arşiv

HDP il binası

Hacire Akar'ın oturma eylemi

Haber: Selim KAYA-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Ayvacık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Ayvacık girişinde yol kontrolleri yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine minibüs ile otomobilin sürücülerini durdurdu. Minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ve otomobilde bulunan 4 kişi, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada, çok sayıda can yeleği de ele geçirildi. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Yeraltında yatan mucize taş

Hollywood ünlülerinin takılarında kullanması ve renk değiştirmesiyle bilinen diaspor taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir boksit (alüminyum) madeninden çıkartılıyor. Boksit cevheri kimya sanayi, metalürji, metal üretimi ve çimento sektöründe kullanılırken diaspor ise, takı ve mücevher sektörünce alıcı buluyor.

1484 kıyı şeridi ve yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan Muğla, turizmde olduğu kadar yeraltı zenginlikleriyle yatırımcıların gözdesi konumunda. Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde krom yatakları, il genelinde asbest, doğal taş, demir, grafit, kireç taşı, magnezyum, mangan, kuvars, kükürt ve uranyum ile birlikte Milas'ta çıkan boksit ve kükürt yatakları bölgede en dikkat çeken madenler olarak biliniyor. 1997 yılından bu yana tanıtımı yapılan diaspor taşı dünyada sadece Milas ilçesindeki tek bir madende çıkarılıyor. Maden işletmecisi Ahmet Murat Akgün, diasporun alüminyum bazlı bir mineral olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla ilk olarak 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. 'Gem Quailty' yani mücevher kalitesinde olan ve renk değiştiren taş ilk olarak sadece Türkiye'de çıkartılıyor. 1970'li senelerde Etibank'ın açtığı bir alüminyum madeninde rastlanmaya başlıyor ama dünyada 1990'lı senelerde duyuluyor. Saha ekonomik olmadığı gerekçesiyle Etibank tarafından terk edildikten sonra bazı şahısların ocakları yağmalayarak yasadışı yollarla elde ettiği taşlar, bir şekilde alıcı buluyor. Bölgeye gelen turistlere satılıyor. Konu ile ilgili bazı profesörlere veriliyor ve yurtdışına gidiyor. 1990'lı senelerde GIA (Gemological Institute of America) bu konuda dünyada söz sahibi olan kuruluş, bunu bir makalede yayınlıyor ve Type II (ikinci tür) olarak klasifikasyon listelerine ekliyor. Bu şekilde diaspor kristalinden tüm dünyanın haberi oluyor."

Mücevher kalitesinde diaspor taşının dünyada sadece kendisine ait madende çıkarıldığını belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de değerli taş çok bilinen, fazla kişinin ilgilendiği bir konu değil. Aslında belli yörelerde potansiyel var, belli yörelerden belli taşlar çıkıyor. Ama bu işin madenciliği bir şekilde bizim tarihimizde yok. Hindistan'la kıyasladığımızda mesela, ataları milattan önce 1400'lerden beri bu taşları kesiyorlar, madenciliğini yapıyorlar. Bizde öyle bir potansiyel yok ama bizde de birkaç önemli süs taşı madeni bulunuyor. Bunlardan biri de diaspor kristali. Ancak bu taşın enteresanlığı dünyada bugüne kadar başka hiçbir yerde bulunmaması. Renk değiştirebilen mücevher kalitesindeki diaspor, yalnızca Türkiye'de ve bir tek madenden çıkıyor. Bu da şu an benim ruhsat sahibi olduğum maden."

'IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR'

Akgün, dünyada doğal olarak renk değiştiren 5- 6 taşın olduğunu ifade ederek, burada taş kesiminin önemine dikkat çekti ve şöyle dedi:

"Aynı taş, gün ışığında yeşil olurken, mum ışığında da pembe renk alabiliyor. Bu iki renk taşın renk skalasında iki uç nokta. Bu pembe ve yeşil arasındaki birçok ton gün ışığına, ortamdaki ışığa hatta bazen üzerinizdeki kıyafete değişiyor. Taştaki bu renk değişiminin yapısal bir sürü sebebi olmakla birlikte hala araştırılıyor. Yine renk değiştirme özelliği nedeniyle taşın çok özel ve işin ehli taş kesimcilerinin elinde yapılması gerekiyor. Biz yıllarca bu insanları taşın kesimi konusunda eğittik. Normal bir taş kesicisi tarafından sağlıklı bir kesim yapılması mümkün değil. Kesilen taşların renk değiştirmesinin maksimum olabilmesi için belli bir açıda kesilmesi gerekiyor."

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNİ SÜSLÜYOR

Akgün, bu taşın Türk tasarımcı Pınar Öner'in tasarladığı yüzükle Victoria's Secret'ın ünlü meleklerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldığınu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence dünyada diaspor dan daha değerli bir taş yok. Maddi değer olarak da kesinlikle olması gereken yerde değil. Bunun çeşitli nedenleri var. Nedeni de yine bir taşı meşhur etmenin çok zor oluşu. Yakut, zümrüt, pırlanta gibi rakiplerin olduğu bir piyasada bir taşı tanıtmak maalesef çok zor. Ayrıca taşlar için değerli taş, yarı değerli taş gibi ayrım yapılıyor. Bu çok yanlış. Öyle yarı değerli taşlar var ki o 4 tane değerli taştan daha nadir ve daha pahalılar. O yüzden biz yeni nesil taşçılar olarak yarı değerli taş ibaresini hiç kullanmıyoruz. Değerine gelecek olursak yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla doğru orantılı olarak artıyor. ABD'de tanıdığım bir tasarımcı var. Tasarladığı takılar şu an Hollywood ünlülerini süslüyor. Örneğin onun kendi markası altında sattığı mücevherde kullanılan taşlar Kapalıçarşı'daki bir kuyumcunun sattığı üründen çok daha pahalı olabiliyor ve farklılıklar gösteriyor. Biz ilk üretici olduğumuzdan ham halde satıyoruz. Bizden sonra 3- 4 el değiştirerek çeşitli markalar altında çok çeşitli fiyatlara alıcı bulabiliyor. Türk tasarımcı Pınar Öner'in tasarladığı yüzük Victoria's Secret'ın ünlü meleklerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı. Taşın değeri perakende satan firmanın kendi becerisi ile doğru orantılı bir konu. Öte yandan Christina Milan, Nina Dobrev gibi ünlüler de bu taşa oldukça ilgi gösteren Hollywood yıldızlarından. Biz de şimdi Türkiye'de kendi koleksiyonlarımızı çıkartarak bitmiş mamul olarak satışa sunmayı düşünüyoruz. Bu şekilde ülke ekonomisine katkımız artacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Boksit madeninden görüntü

-Boksit madenindeki raylı sistemli bantlardan görüntü

-Kadın işçilerin boksit madenindeki bantlardan geçen taşları elleriyle ayıklaması

-Diaspor taşlarından görüntü

-Maden sahibi Murat Akgün ile röportaj

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: DHA