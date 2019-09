Dha yurt bültnei-11

01.09.2019 15:53

Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)



ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı eşi Nazım Baştürk tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Melike Baştürk'ün (42) cenazesi, otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Zonguldak'a getirildi. Baştürk için öğle vakti Çaydamar Mahallesi'ndeki Kayabaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Baştürk'ün ailesi ve akrabaları katıldı. Melike Baştürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

CENAZE SONRASI KAVGA ÇIKTI

Cenazenin ardından evlerine giderken, Çaydamar Mahallesi'nde karşılaşan Nazım Baştürk ile Melike Baştürk'ün yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ihbar üzerine mahalleye polis ekipleri geldi. Kavga, tarafların yakınları ile polislerin araya girmesiyle sona erdi. Ekipler, mahallede bir süre önlem aldı.

BOŞANMA DAVASI AÇIP, ÇORLU'YA YERLEŞMİŞ

Öte yandan Melike Baştürk ve eşi Nazım Baştürk'ün çalışmak için daha önce Trabzon'a gittiği, buradan da yine iş için Yalova'ya yerleştiği öğrenildi. Aralarında şiddetli geçimsizlik başlaması nedeniyle Melike Baştürk'ün 6 ay önce eşine boşanma davası açtığı ve Çorlu'ya yerleştiği belirtildi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

Vagonların üstünde elektrik akımına kapılan 2 arkadaş yaralandı

Osmaniye'de tren vagonlarının üzerine çıkan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki tren istasyonunda meydana geldi. Ahmet Barak (23) ve arkadaşı Celal Satan (21), istasyonda bekleyen 63689 sefer sayılı yük treninin vagonlarının üstüne çıktı. 28 bin volt elektrik bulunan yüksek gerilim hattına yaklaşarak akıma kapılan iki arkadaş, yaralandı. Hatlardaki enerji kesilirken, iki arkadaş ambulansla hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ahmet Barak, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana'ya, oradan da ambulans helikopterle istanbul'a görülerek tedaviye alındı. Diğer yaralı Celal Satan'ın ise kol ve yüz kısmında yanık oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sahilde çıkan kavgada Tolga E. (17), Serdar İlter'i (31) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Tolga E., polis ekiplerince üzerindeki kanlı kıyafetle yakalandı.

Olay, 03.00 sıralarında, Başiskele sahilinde meydana geldi. Sahilde oturan M.Ş. ve arkadaşı Serdar İlter, yanlarına gelen Tolga E. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga E., yanındaki bıçakla Serdar İlter'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlter, kanlar içinde yere yığılırken, Tolga E. olay yerinden kaçtı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlter, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İlter, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis kaçan Tolga E.'yi yakalamak için başlattığı çalışmada, şüphelinin sahildeki oyun parkında gece vardiyasında çalıştığını belirledi. Adresi belirleyen ekipler, eve düzenledikleri operasyonla Tolga E.'yi gözaltına aldı. Üzerinde kanlı kıyafetlerle yakalanan Tolga E., ifadesi alınmak üzere Başiskele Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen Tolga E. (17) ile E.V. (15) ve A.T. (16) ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan O.T. (23) ise ifadesinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ulukışla'da Tarih, Kültür ve Sanat Festivali coşkusu yaşandı



Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Tarih, Kültür ve Sanat Festivali'nde renkli sahneler yaşandı.

Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen 1'inci Tarih, Kültür ve Sanat Festivali'ne Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün, Selim Gültekin, Ulukışla Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebelioğlu, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Albayrak, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yaylacı ile yöre halkı katıldı. Kervansaray içerisinde tüm köylerin katılımıyla yöresel yiyecek içeçek stantları kuruldu. Ürünlerin satışından elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine harcanacağı bildirildi.

Tarihi kervansarayda konuşma yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 400 yıllık tarihe sahip mekanda festivali kutluyor olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Şüphesiz bu tür festivaller doğal güzelliklerimizin, tarihi güzelliklerimizin ve yine yerel zenginliklerimizin yaşatılması, ortaya çıkarılması ve turizmle buluşturulması adına çok önemli. Şöyle baktığımız zaman Niğdemiz'in her köşesinde bir tarihi eser görüyoruz. Her köşesinde bir doğal güzellik görüyoruz. Yine her ilçemizin kendine özgü yerel ürünleri, yerel zenginlikleri var. Önemli olan bunları ortaya çıkarmak, bunları tanıtmaktırö dedi.

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise Faruk Nafiz Çamlıbel'in ünlü 'Han Duvarları' şiirinden bir dörtlük okuyarak sözlerine başladı. Göreve geldiği 2014 yılında Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nı Vakıflar Müdürlüğü'nden kiralayarak Ulukışla'ya kazandırdıklarını vurgulayan Uğurlu, "Bu güzel Osmanlı eserini ilçemizdeki halkımızın tanımasını, insanların burayı bilmesini amaçladık. Bu nedenle ilk festivali düzenleyerek Ulukışla'mıza yakışır bir şekilde insanlarımızı bir araya getirmek istedikö diye konuştu

Konuşmaların ardından eski eşyaların sergilendiği Yaşayan Müze ve Millet Kıraathanesi'nin açılışları yapıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi müzik grubunun sahne aldığı festivalin ilk gününde protokol ve davetlilere yöresel yemek çeşitleri ikramı yapıldı.

