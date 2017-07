Dha Yurt Bülteni-9

1)2)SURİYE SINIRINA 25 METRELİK GÖZETLEME KULELERİ



KİLİS'te, Suriye sınırına yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 5 katlı ve 25 metre yüksekliğinde gözetleme kuleleri inşa ediliyor. Sınır hattında bulanan 8 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine ek olarak yeni kulelerin inşa edilmesine başlanıldı. Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 25 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilecek kulelerin akıllı silahlar ve otomatik anons sistemleriyle donatılacağı belirtildi. İş makineleri tarafından malzemelerin taşındığı sınır hattında görülen ve sayıları açıklanmayan kulelerde görev yapacak askerler için mutfak, yatakhane ve lavabo gibi bölümlerinde bulunduğu kaydedildi.



2)KARS ÇAYI ARTIK PİS KOKUYOR



KARS'ın tarihi dokusunun ortasından geçen ve kentin ismini alan çay, çevreye pis koku saçıyor. Şehir kanalizasyon şebekesi, sanayi sitesindeki işletmelerin peynir altı sularını Kars Çayı'na dökmesi nedeniyle çevreye yayılan pis koku kentte yaşayanları bezdirdi. Havaların ısınmasıyla bilikte kokudan Kars Çayı'na yaklaşılamıyor. Kars Kalesi ve etrafında 12 Havariler Kilisesi, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri türbesi, Evliya Cami ve diğer onlarca tarihi dokuyu bağrında barındıran bölgeden geçen Kars Çayı'ndaki pis kokunun, bin yıllık geçmişi bulunan şehre büyük zarar verdiği belirtildi. Kars Çayı'nın yine geçtiğimiz yıl Kars Valiliği tarafından başlatılan Osmanlı Mahallesi, Osmanlı Evlerinin kurtarılması, Osmanlı Çarşısı'nın kurulması yönünde bir dizi çalışma yapıldığı alanı da etkilediği belirtilen turizmciler, şöyle konuştu: "Tarihi dokusu nedeniyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler özellikle bu bölgeyi geziyor. Çevresine inanılmaz bir koku yayan Kars Çayı da tam bu bölgenin ortasından geçiyor. Yıllardır, özellikle de Temmuz ayı başlarında havaların da ısınmasıyla çevreye ağır bir pis koku yayıyor. Geçtiğimiz yıl Kars Valiliği her ne kadar da temizlik yaptıysa da bu yıl da yine yerli ve yabancı turistlerin, mahalle sakinlerinin ve çevredeki işletmelerin kabus bölgesi haline geldi. Şimdilerde burada gezmek o pis kokular nedeniyle neredeyse imkansızlaştı. Umarız ki buna daha kalıcı bir çözüm bulunur."



Kentin kanalizasyon şebekesinin çaya akması, sanayi sitesindeki işletmelerinin peynir altı sularını çaya bağlaması, su seviyesinin de düşmesi ve havaların da iyice ısınmasıyla pis kokuların ağır bir şekilde çevreye yayıldığını belirten mahalle sakinleri, "Pis kokudan dışarı çıkamıyoruz. Daha önce buralar turistle doluydu, koku nedeniyle kimse gelmiyor. Salgın hastalık çıkacak diye çok korkuyoruz. Kısa sürede buna kalıcı bir çözüm bulanmasını istiyoruz" diye konuştu.



3)ERZURUMLU ŞAİRDEN TARİHİ KALEYE 3 BAYRAK







ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde şairliğiyle tanınan 65 yaşındaki Sebahattin Kaya, Kaleboğaz Mahallesi'ndeki tarihi kaleye arkadaşları ile birlikte bayrak dikti.



Oltu sanayi sitesinde yaptırdığı 5 metrelik bayrak direğini kaleye at sırtında taşıtan Kaya, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle bayrak astığını söyledi. Türk, Kayı boyu ve üç hilalli Osmanlı bayraklarını tek direkte dalgalandıran Kaya, bayraklar dikilirken şu şiiri okudu:



"Sen milletimin onuru özgürlük simgesisin / Şehitlerin kanısın, Allah'ın ayetisin / Dalgalan sen semada hep orda kalmalısın / Sana matem yakışmaz her daim gülmelisin. / Vatanımın anıtı gaziler göğsündesin / Şehitlerin kefeni halkımın gönlündesin / Sen dağların tepesinde kaleler burcundasın."Şair Sebahattin Kaya ve arkadaşları, tarihi kaleden dünyaya seslenerek bu vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini haykırdı. Kaya, "İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlar diktiğimiz bu bayrağa iyi baksınlar. Dün nasıl yere düşmedilerde, bugün de düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bayrağımız dün de, bugün de, yarın da sonsuza dek şerefle dalgalanacaktır" diye konuştu.



