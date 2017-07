Dha Yurt Bülteni-9

1)KURTULMUŞ: RUSLAR, PYD-YPG UNSURLARINDAN RAHATSIZLIĞIMIZI BİLİYOR



BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriye sınırındaki PYD, YPG unsurlarının Türkiye'ye karşı hareketlenmesine asla göz yummayacaklarını, bununla ilgili sınırda her türlü hazırlığın yapıldığını söyledi. Kurtulmuş, "Bu bir savaş ilanı manasında değildir. Tam tersine Türkiye'ye gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olmak anlamındadır. Ruslar Afrin bölgesindeki PYD, YPG unsurlarının varlığından rahatsızlığımızı biliyorlar. Ümit ederiz ki gereği yerine getirilir" dedi.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bolu Abant'ta 'TRT stratejik yol haritası belirleme çalıştayı'na katıldı. Abant'ta Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü tarafından karşılanan Kurtulmuş, otelin göl kenarındaki restoranında iskelede kahvaltı yaptı. Kurtulmuş, ardından basına kapalı yapılan çalıştay öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.



ADALET YÜRÜYÜŞÜ



Kurtulmuş, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün son noktaya sağ salim ulaşması için her türlü emniyeti temin etmeye çalıştıklarını, şimdiye kadar titiz bir çalışmayla en ufak bir zarar gelmeden konvoyun bu noktaya ulaşmasının sağlandığını söyledi. Planlanan günde yapılacak mitingle birlikte yürüyüşün tamamlanacağını ümit ettiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Bununla birlikte bunu fırsat bilip herhangi bir şekilde provokasyon üretmek isteyenler olabilir. Dün yakalanan DEAŞ'lılarda olduğu gibi bu sorun, bu konu bütünüyle ortaya konulacaktır. Arkasındaki esas deliller oluşturulacaktır. Yürüyüş konvoyu içinde de başka bir takıp hesap edilemeyen örgütlerin ya da art niyetli grupların CHP'nin bayrağının altında ya da bu yürüyüşün gölgesi altına sığınarak orada herhangi bir provokasyon zemini oluşturulmasına mani olmak da CHP'nin siyasi sorumluluğundadir. CHP'li arkadaşlar da şimdiye kadar dikkatli titizlikle bu konuyu gözden geçiriyorlar buna riayet ediyorlar. Bu önemli bir meseledir. Allah korusun ortaya konulacak bir provokasyon gerçekten Türkiye'ye ağır bedeller ödettirir. Onun için herkesin dikkatli olması lazım. Yürüyüşü organize eden arkadaşların dikkatli olması lazım. Hükümet olarak bizim üzerimize düşen sorumluluk güvenliği sağlamaktır. Titizlikle sonuna kadar gayret ediyoruz. İnşallah son noktaya kadar da bir şey olmadan bu işi sonlandıracağız."



SURİYE MESELESİ



Suriye'deki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, Ruslarla sürekli müzakere halinde olduklarını söyledi. Sadece Afrin konusunda değil ayrıca çatışmazısızlık bölgelerindeki konuları da detaylı bir şekilde görüştüklerini belirten Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Astana sürecinin bize, Rusya'ya ve İran'a vermiş olduğu sorumluluklar ortadadır. Bu sorumluluklar çerçevesinde de ümit ederiz ki çatışmasızlık bölgelerinde bir an evvel hayata tam manasıyla geçirilmesi mümkün olur. Dolayısıyla Suriye'yi Ruslarla detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Ruslar şunu biliyorlar: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde meydana gelebilecek olan her türlü hareketliliğe karşı son derece dikkatli ve son derece titizdir. Çünkü Suriye topraklarında hele hele Türkiye'ye yakın bölgelerde ortaya çıkacak her hangi bir terör örgütünün faaliyeti doğrudan doğruya Türkiye'nin güvenlik meselesidir. Çok uzaktaki bir yerde bizi ilgilendirmeyen bir ülkede olan olay değildir. Burnumuzun dibindedir."



'RUSLAR RAHATSIZLIĞIMIZI BİLİYOR'



Kurtulmuş, özellikle PYD, YPG unsurlarının Türkiye'ye karşı hareketlenmesine asla göz yummayacaklarını, oradan gelecek herhangi bir saldırıya karşı misliyle karşılık vereceklerini ilan ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Nitekim her atılan füze de karşılık buluyor, misliyle cevabını buluyor. Orada karadan Türkiye'ye gelecek olan terör saldırısını Türkiye önleyebilecek güçtedir, kuvvettedir, kudrettedir. Bununla ilgili de sınır bölgelerimizde yeterli her türlü hazırlık yapılmıştır. Bu bir savaş ilanı manasında değildir. Tam tersine Türkiye'ye gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olmak anlamındadır. Türkiye bu anlamda bu hassasiyeti ortaya koyuyor. Ruslar da bu hassasiyeti biliyorlar. ve özellikle Afrin bölgesindeki PYD, YPG unsurlarının varlığından rahatsızlığımızı biliyorlar. Ümit ederiz ki gereği yerine getirilir."



SURİYELİ MÜLTECİLER



Son dönemde Suriyeli mültecilerle ilgili artan gerginliklere de değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin 80 milyon olarak 3.5 milyona yakın Suriyeli mülteciyi alıp bağrına bastığını, yarım lokmasını, suyunu bölüştüğünü, bir komşuluk, bir kardeşlik vazifesi olarak ev sahipliği yaptığını söyledi. Dünyada bunu yapacak başka millet olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Son dönemdeki provokasyonları dikkatle takip ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz asla bunlara fırsat vermiyor. Milletimize çağrımız şu: Bu kadar başarıyla tarihe altın harflerle yazılacak olan bu insanlık ödevini yerine getirmiş bir millet olarak bu provokasyonlara asla müsaade etmeyiniz. Bu provokasyonları yapanlara hiçbir şekilde meydanı bırakmayın. Suriyeliler bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Onlarla biz yarım ekmeğimizi bölüşmeye devam edeceğiz. 'Suriyeliler suça bulaşıyor.' üzerinden de ayrı bir algı oluşturmaya çalışanlar var. Bunlara fırsat vermeyelim."



Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'ta çok sayıda Suriyeli vatandaşın kendi ülkesine gittiğini söyleyen Kurtulmuş, "Gönlümüz şunu arzu eder: Bu ev sahipliğini yaptık ama, sonuçta bu Suriye'de kalıcı bir barış olsun, adil bir barış olsun. Suriyeli bu kardeşlerimiz kendi ülkelerine geri dönebilsinler. Bülbülü altın kafese koysanız illa vatanım illa vatanım der. Dolayısıyla biz bu Suriyeli dostlarımıza dostluk, ahbaplık, kardeşlik vazifemizi yerine getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki Suriye'de en kısa zamanda şartlar iyileşir ve kendi ülkelerine dönmeleri mümkün olur. Komuoyunun Suriyeliler üzerinden oluşturulacak provokasyona uyanık olması lazım. Şu günlerde bütün konularda halkımızın uyanık olmasını istirham ediyoruz. Hani diyor ya 'Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela' yani 72 düvel Türkiye'nin üzerine abanmış durumda. 'Türkiye'de hangi toplumsal farklılıkları kaşıyabiliriz.' bunun hesabında olan bir takım dış çevreler ve onların iç maşaları var. Bunlara karşı halkımız uyanık olsun. Milli birlik ve dayanışma içinde bu zor dönümleri aşarız inşallah" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------



-Karşılama



-Ziyaretçilerle fotoğraf



-Otele giriş



Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,







===================================================



ÇANAKKALE'DE TOP MERMİSİ PATLADI: 1 ÖLÜ (EK)



2)TOP MERMİSİNİ SPİRAL MAKİNESİ İLE KESMEYE ÇALIŞMIŞ



Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitiren 73 yaşındaki Kazım Perçin'in hatasının kurbanı olduğu orta çıktı. Perçin'in, nereden ve nasıl temin ettiği belirlenemeyen Çanakkale Savaşları'ndan kalma 15 santimetre çapında, 60 santimetre uzunluğunda top mermisini spiral makinesi ile kesmeye çalışırken, patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Savcı ve jandarmanın, olayın meydana geldiği evin bahçesinde yaptığı incelemenin ardından Perçin'in kısmen parçalanmış olan cesedi, tabuta konulup, cenaze aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Olayı haber alıp, gelen Perçin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Patlama nedeniyle çevredeki bir kaç evinde camlarının kırıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------



-Perçin'in cesedinin tabuta konulup, götürülmesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,



============================================



TANKER FACİASI KURBANLARI TOPRAĞA VERİLECEK (2)



3)TANKER ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ AYDIN'DA



Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankerinin patlamasıyla sonuçlanan trafik kazasında ölen 4 kişiden 28 yaşındaki Melih Diğrek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Aydın'a götürüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (DESKİ) 2 yıl önce işe başladığı öğrenilen Diğrek'in cenazesi, ilk olarak baba ocağı Aydın'ın Efeler İlçesi'ne bağlı Kadıköy Mahallesi'ne getirildi. Evinden helallik alınmasının ardından Diğrek'in cenazesi, Kadıköy Mahalle Camii'ne götürüldü. Öğlende kılınan cenaze namazına; babası Muttalip Diğrek başta olmak üzere yakınları ve vatandaşlar katıldı. Annesi Nurten Diğrek'in fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılıp, kontrol altına alındığı belirtildi.



AĞABEYİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Kılınan cenaze namazının ardından Diğrek'in cenazesi, İncirliova İlçesi'ne götürüldü. Diğrek'in, 10 yıl önce tren kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Mehmet Diğrek'in kabrinin yanına İncirliova Asri Mezarlığı'na defnedildi. Amatör futbolcu olduğu öğrenilen Diğrek'in ölümü kentte üzüntü yarattı.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Melih Diğrek'in fotoğrafı



Cenaze namazından görüntü



Babası Muttalip Diğrek'ten görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,



====================================================



4)CEYLANPINAR'DA ŞEHİT POLİSLERİN DAVASINA DEVAM



SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 2 yıl önce, aynı evde kalan polis memurları Okan Acar ile Feyyaz Yumuşak'ın şehit edilmesiyle ilgili davanın 6'ncı duruşması Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.



Savcısı daha önce 4 değiştirilen davanın, mütalaa vermesi beklenen savcısının yine değiştirildi. 9 sanıklı davanın duruşmasına 4 tutuklu sanıktan Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Hüseyin Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şanlıurfa Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Aydın ise duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savunması sorulan sanıklardan Sedat Aydın Kürtçe ifadesinde "Söyleyeceğim bir şey yoktur" dedi. Mehmet Naci Yılmaz, Hüseyin Aydın ve Hasan Aydın da Kürtçe söyleyecek bir şeylerin olmadığını söyledi.



'BİLİNMEYEN BİR DİL'



Sanıkların Kürtçe ifadeleri 'Bilinmeyen bir dil' olarak tutanaklara geçirildi. Sanık avukatları ise, savunmalarını savcının mütalaasından sonra yapacaklarını, sanıkların beraatını istedi. Davanın 5'inci savcısı da mahkeme heyetinden ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



Adliye binası



Polisin önlem alması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB



===================================================



5)İPSALA'DA 18 MİLYON LİRALIK 600 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR"da şüphe üzerine narkotik dedekter köpek Tina'nın da katıldığı aramada piyasa değeri 18 milyon lira olduğu belirtilen 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Irak'a transit tekstil ürünü taşıyan M.K.'nın kullandığı TIR, şüphe üzerine gümrük memuru tarafından x-ray taramasına sevk edildi.



Tarama sırasında TIR'ın yürür vaziyetteki iki adet lastiğinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine harekete geçen İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından aracı arama



hangarına yönlendirdi. Narkotik dedektör köpeği Tina'nın da katıldığı aramada, dedektör köpeğin de yoğunluk tespit edilen lastiklere aşırı tepki vermesi üzerine lastikler kesilerek açıldı. Burada, 76 adet şeffaf poşet içerisine gizlenmiş yaklaşık 150 kilo ağırlığında 600 bin adet hap ele geçirildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analiz sonucunda, paketler içerisindeki hapların uyuşturucu maddelerden ecstasy olduğu tespit edildi.



Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin ise 18 milyon TL. olduğu belirtildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu ve TIR'a el konuldu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



Dedektör köpek Tina ile TIR'da arama



Köpeğin araç lastiklerine tepki vermesi



Lastiklerin açılması



Uyuşturucu hapların bulunması



Hapların çıkarılması



Detaylar



Haber-Kamera: EDİRNE,



===============================================



6)ANTALYA'DA DOKTORLAR İSYAN ETTİ



ANTALYA'da doktorlar, şiddete uğrayan iki hekim arkadaşları için yaptıkları açıklamada, "İsyanlardayız, yeter artık" dedi. Şiddete uğrayan doktor Ali Renkliçay ise "Beni öldürmekle tehdit ettiler" diye konuştu.



Antalya'da çalıştıkları aile sağlık merkezinde şiddete uğrayan 2 doktor için Antalya Sağlık Platformu basın açıklaması yaptı. Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, Türkiye'de günde ortalama 10 hekimin fiziksel şiddete uğradığını söyledi. "İnsaf, isyanlardayız, yeter artık" diyen Adnan İş, çalışanların artık can güvenliği derdine düştüğünü söyledi. Dr. İş, bu durumun çalışma motivasyonunu düşürdüğünü, halkın sağlık hizmeti alımına da olumsuz yansıdığını söyledi. DÜZENLEME İSTEDİLER



Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ekin Saba ise 'şiddet' ve 'sağlıkçı' kelimelerinin yan yana bile gelmemesi gerekirken, neredeyse her gün şiddet haberleri ile karşılaştıklarını aktardı. Adli süreci başlattıklarını belirten Saba, hasta ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren uygulamaların bir an önce düzenlemesini istedi.



ÖLDÜRMEKLE TEHDİT İDDİASI



Şiddete uğrayan uzman hekim Ali Renkliçay da yaşadıklarını anlattı. İki kadının kendisinden muayene olmadan tetkik istediğini aktaran Renkliçay, bu isteği karşılamayınca kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Daha sonra bu iki kişinin iki otomobille yanında başkalarıyla merkeze tekrar geldiğini belirten Dr. Renkliçay, "Bana 'Sizi boşuna öldürmüyorlar. Sizi öldürmeye geldik' dedi ve üstüme çullandılar. Beni ve diğer hekim arkadaşımı darp ettiler. Çıkarken de beni yine öldürmekle tehdit ettiler" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



Gazetecilerin görüntüsü



Katılımcıların görüntüsü



Dr. Adnan İş'in konuşması



Dr. İrfan Mehmet Cıkcık'ın konuşması



Uzm. Dr. Ekin Saba'nın konuşması



Uzm. Dr. Ali Renkliçay'ın konuşması



85 MB /// 02.40



Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



====================================================



7)AŞIRI SICAKLARDAN BUNALAN CAN DOSTLARINA DUŞ VE DONDURMA



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde açık havada 40 dereye yaklaşan aşırı sıcaklardan bunalan Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ndeki kedi ve köpekler, bakıcılar tarafından duş ve dondurmayla serinletiliyor.



Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranın yüzde 55'e ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar yaklaştı. Fethiye Belediyesi Havyan Bakım Merkezi'ndeki 200 kedi ve köpek de aşırı sıcaktan olumsuz etkilendi. Bunalan hayvanlar, bakıcılar tarafından leğenlerde duşa sokularak serinletildi. Barınak içi ve çevresi öğlen saatlerinde sürekli yıkanırken, hayvanların suya ilgisi, ilçedeki aşırı sıcakları gözler önüne serdi.



DONDURMA YEDİLER



Barınağı ziyaret eden vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri dondurmaların köpeklere ikram edilmesini istedi. Külahta verilen az miktardaki dondurma, yavru köpekler tarafından hızla tüketildi. Ziyaretçiler yavru köpeklerin dondurma yemesini ilgiyle izledi. Merkezi ziyaret eden serbest tercüman Melisa Copeland, ilçede aşırı sıcaklarla mücadele ettiklerini söyledi. Sıcakların bunaltıcı derecelere ulaştığını anlatan Copeland, "İnsanlar evden çıkmamaya gayret ediyor. Kendimizi serinletmenin yollarını buluyoruz. Sıcakla bir şekilde mücadele edebiliyoruz. Ama hayvanlar için aynı şey geçerli değil. Böyle serinleme yollarını görünce bizim de hoşumuza gidiyor. Ben birçok barınak gördüm. İçlerinde en iyisinin burası olduğunu söyleyebilirim" dedi.



"AŞIRI SICAKLAR HAYVANLARI STRESE SOKUYOR"



Fethiye'de son günlerde aşırı sıcakların etkili olduğunu belirten Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi veterineri Hüseyin Canğara ise bu durumun havyaları strese soktuğunu kaydetti. Hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için çalıştıklarını aktaran Canğara, kedi köpeklerin serin tutulması için yaz boyunca serinletme uygulamaları yapacaklarını belirtti.



"HAYVANLARI GÜNEŞTE BIRAKMAYIN"



Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi veterineri Nasul Meltem de evcil ve sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hayvanların güneş altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Meltem, "Güneş çarpmaları hayvanlarda ölümlere yol açabiliyor. Güneşte kalan hayvanlarda kusma ve ishal görülüyor. Bu nedenle aşırı su içen hayvanlarda su zehirlenmeleri riski de var. Onun dışında ev ve dükkanlarımızın önüne bir kap su koymak çok önemli. Hava çok sıcak ve çok fazla su ihtiyaçları oluyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



Köpeklerin dondurma yemesinden görüntü



Yavru köpeklerin görüntü



Hayvanların duşa sokulması



Barınma alanlarının hortumla yıkanması



Sırasıyla Melisa Copeland, Hüseyin Canğara ve Nasuh Meltem ile röp.



(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



===============================================



8)TEOG ŞAMPİYONLARINA CEP TELEFONU HEDİYESİ



SİVAS'ta Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) birinci olan 3 öğrenciye tanesi 3 bin lira değerinde cep telefonu hediye edildi.



Kazancılar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Yusuf Dinler, Hatice Şura Aydoğdu ve Melis Kılıç TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 1'inci oldu. Okul Aile Birliği Başkanlığı öğrencilerin başarısına duyarsız kalmayarak başarılı öğrencilere tanesi yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonu aldı. Öğrencilere telefonlarının verilmesi için okul yönetimi ve okul aile birliği tarafından tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Okul Müdürü Feryat Çevik, Okul Aile Birliği Başkanı Raci Uzundağ, öğretmenler ve öğrencilerin velileri katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "İlimizde TEOG önemli bir sıçrama yaptı. 130 öğrencimiz 120 sorunun 120'sini çözdüler. Büyük bir başarı elde etmiş oldular. Kazancılar Ortaokulumuzda TEOG'da 120 sorunun 120'sini de doğru çözerek 1'inci olan 3 öğrencimiz var. Bunun için Okul Aile Birliği Başkanlığı bir jest yapmış ve kendilerine telefon almış. Okul Aile Birliği'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel düşünce yapmış. Bu cep telefonlarını vereceğiz ama bu telefonlar onları esir etmemeli. Bunu sadece iletişim aracı olarak kullanılmalıdır. Çocuklarımızı telefonların esirinden kurtularak kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi. Altınsoy daha sonra öğrencilere ödüllerini verdi. TEOG birincisi öğrenciler ise teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Programdan görüntü



-Milli Eğitim Müdürünün konuşması



-Öğrencilere hediyelerin verilmesi



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



(178 mb)



=================================================