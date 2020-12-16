DHA YURT BÜLTENİ - 9

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Koronavirüs vakası görülmeyen köyde maden işçisi pozitif çıktı

KORONAVİRÜS vakasının 10 aydır hiç görülmediği Bartın'ın Amasra ilçesi Aliobası köyünde yaşayan maden işçisinin testi pozitif çıktı. Maden işçisi ve ailesi evde karantinaya alındı.

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde 10 aydır hiç koronavirüs vakası tespit edilmemişti. Aliobası köyü Göynük Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisinin testi pozitif çıktı. Maden işçisi ile birlikte aynı evde yaşayan eşi, annesi ve ablasının test sonuçları pozitif çıktıktan sonra karantinaya alındı. Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında 10 ay sonra Aliobası köyü kırmızıya döndü.

Köyde yaşayan Alaattin Başaran, "Biz aslında köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Artık nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz yine maske mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı