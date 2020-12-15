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DHA YURT BÜLTENİ - 9

15.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:43
DHA YURT BÜLTENİ - 9

Komşunun köpeğinin saldırdığı Gamze, tedaviye alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Gamze Ç., komşunun köpeğinin saldırması sonucu kolundan yaralandı.

Komşunun köpeğinin saldırdığı Gamze, tedaviye alındı 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Gamze Ç., komşunun köpeğinin saldırması sonucu kolundan yaralandı. Gamze, hastanede tedaviye alındı. 

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Gamze Ç.'ye, iddiaya göre komşusunun köpeği saldırdı. Saldırıp çocuğu yere düşüren köpeği gören mahalleli müdahale etti. Köpekten kurtarılan Gamze, sağ kolundan yaralandı. Durumu öğrenen ailesi, Gamze'yi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Burada tedaviye alınan Gamze'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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