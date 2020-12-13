DHA YURT BÜLTENİ - 9
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 9

13.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:30
DHA YURT BÜLTENİ - 9

Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı GAZİANTEP'in tarihi sokakları, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sesizliğe büründü.

Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı

 

GAZİANTEP'in tarihi sokakları, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sesizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde uygulanan yasakların ikinci gününde Gaziantep'in işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlamaya uyulması için denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Kentte binlerce turistin uğrak noktası olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda her gün yankılanan çekiç sesleri susarken, kale çevresindeki müzeler, tarihi Bey Mahallesi'nin sokaklarında sessizlik hakim.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Defne Samyeli Gonca Vuslateri
Spor Neymar Falcao Pierre Webo Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Çocuk Aralık Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:30:21. #1.14#
title