DHA YURT BÜLTENİ - 9

Prof. Dr. Yalçın: Turizm hareketliliği vaka sayısını artırıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Antalya'da vaka sayısının yüzde 100 artmasını, turizm hareketliliğe bağladı.

Antalya'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'e ulaştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Antalya'da vaka sayısının yüzde 100 artmasının en önemli nedenlerinden birinin, kentte yaşanan turizm hareketliliği olduğunu söyledi.

Covid-19 enfeksiyonunun ülkemizde ciddi bir sorun olmaya başladığını, bu sorunun artarak devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Vaka sayılarına bakıldığında, temmuz ayı sonundan itibaren gözle görülebilir bir artış söz konusu. Ülkenin her yerinde bu var. Ben Antalya'daki son rakamları bilmiyorum ama her yerde olan, gerçekleşen rakamlar bunlar. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Maske takılması, sosyal mesafenin korunması, el hijyeni gibi kurallara uyulmasına bir şekilde daha az riayet edildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda da vakaların ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu sadece Antalya için değil, genel bir artış söz konusu. Bizde biraz daha fazla artış var. Bu da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bir bölge olmasından kaynaklanıyor. Yaz aylarındaki artışın bundan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------RÖP1: Ata Nevzat Yalçın ile röportajTur teknesinden görüntüHavalimanına gelen turistlerDenizde güneşlenen ve çarşıda gezen turistler

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor-TEKRAR HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kayak sporcuları kırsal kesimlerdeki kar yağışı ile birlikte antrenmanlara başladı. Kamışlı köyü yakınlarında, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 70 sporcu, antrenörleri eşliğinde haftanın 3 günü antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yüksekova'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı, 2021 Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Aralarında ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcuların da yer aldığı kayak takımı, yazın kara yolunda tekerlekli kayak, kışın da karla kaplı dağlarda kayak yaparak çalışmalarını sürdürüyor.İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyü yakınlarında bulunan dağlık alanda antrenman yapan 70 sporcu, çalışmalarını antrenörler Kenan Ören, Fikret Ören, Erkan Orhan, Bayram Oren, Şefik Yaşar, İrfan Değenek, Siti Ören ve Rojbin Ören gözetiminde gerçekleştiriyor.Kar yağışının ardından bölgede soğuk havanın etkili olduğunu belirten sporcu Sedanur Taşçı, şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Taşçı, "Geçen yıl başladım ve ilk kez girdiğim Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Kayak pistimizi de antrenörlerimizle birlikte kendimiz açıyoruz. Kayak yapmak hem zevkli hem de zor. Malzeme konusunda sıkıntı yaşayınca arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Burada Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Amacımız Hakkari'nin adını iyi yerlere taşımak" dedi.Zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rojbin Aşkan ise "Yetenekliyiz, başarılıyız anacak kayak takımları konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ben de alanımda Türkiye 3'üncüsü oldum. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacım Türkiye 1'incisi olmak ve bu soğuk havalar birinci olmama engel olmayacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kayak pistinden detaylar-Sporcuların kayak pistinde toplanması-Antrenörler eşliğinde kayak yapan sporcular-Kayak yapan sporculardan detaylar-Dağ yamaçlarından kayan sporcular-Genel detaylar-Sedanur Taşçı ile röportaj-Rojbin Aşkan ile röportaj

HABER: Yaşar KAPLAN-HAKKARİ,

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Derya'yı vuran sanık: Kardeşi bıçak çıkardı, 6-8 el ateş ettim ELAZIĞ'da sosyal medya üzerinden tartıştığı Derya S.'yi (21) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan Ali Sinanoğlu'nun (28) ifadesi ortaya çıktı. Sinanoğlu, Derya S., ile aralarında duygusal bağ olmadığını belirterek, "Panik atak hastasıyım, olayı net hatırlamıyorum. Lisede okurken markete gelip gitmesinden tanırdım. Bana 'ağabey' diyen Derya S.'ye arkadaşlık teklif etmedim. Olay günü, küçük kardeşi İ.S. belinden bıçak çıkardı. Bunun üzerine markette çelik kasada bulunan tabancayı alıp, yere doğru 6-8 el ateş ettim" dedi.

Olay, geçen pazartesi günü Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sinanoğlu ve Derya S. sosyal medya üzerinden tartıştı. Sinanoğlu, kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen Derya S. ve Sinanoğlu'nun arasındaki tartışma yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Sinanoğlu, markette bulunan tabancayı alarak Derya S.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sinanoğlu çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ARKADAŞLIK TEKLİF ETMEDİM'Ali Sinanoğlu'nun olayın ardından, polise verdiği ifade ortaya çıktı. Sinanoğlu, genç kadının lisede okurken markete gelip gittiğini belirterek, "Aramızda duygusal bağ oluşmadı. Kendisi bana 'ağabey' derdi. Olaydan 1 yıl önce Derya S.'nin kuzeniyle kız kardeşim N.S. aynı sınıfta okuyorlardı. Ben de kız kardeşime Derya S. ve kuzeniyle görüşmemesini söyledim. Çünkü mahallede Derya S.'yi kimse sevmez. Ben de hareketlerinden hoşlanmıyordum" dediği öğrenildi.

'KARDEŞİMİ MAHALLENİN DİLİNE DÜŞÜRMÜŞLER'Panik atak hastası olduğu için ailesini korumak amacıyla silah kullandığını anlatan Ali Sinanoğlu, ifadesinin devamında ise şunları söyledi:

"Yaralama olayından önce başka bir suçtan dolayı 9 ay cezaevinde yattım. Bu sırada Derya S. ve akrabaları kardeşime, iftira atarak mahallenin diline düşürmüş. Bunları, cezaevinden çıktıktan sonra öğrendim. Olay sabahı da sosyal medya hesabıma küfür içerikli bir mesaj geldi. Kardeşime de aynı hesaptan küfür içerikli önceden bir mesaj gelmişti. Derya S.'nin bu mesajları attığını anladıktan sonra kardeşi E.S.'yi aradım. Kızının yaptıklarını anlatmak için babasının telefonunu istedim. Ardından 'Ne yapacaksın babamı? Babamla görüşmeye senin çapın yetmez. Bekle dükkana geliyorum' diyerek Derya S. öfkeyle beni aradı; sonra da telefonu yüzüme kapattı. Kısa bir süre sonra Derya S. yanında tanımadığım bir kadınla markete geldi. İş yerinden uzaklaştırmak için kolundan tutunca hakaret etti. Kendimi kaybederek tokat attım. O da bana tokat attı. Akabinde kendini arabaların önüne atarak halkı, galeyana getirmeye çalıştı. Bunun üzerine olay yerine, kardeşleri ile annesi geldi ve bana dördü birden küfür ederek saldırmaya başladı. Derya S.'nin küçük kardeşi İ.S. belinden bıçak çıkardı. Ben de ailemi korumak için markette çelik kasada bulunan ve ağabeyime ait ruhsatlı tabancayı alarak dışarıya çıktım. Derya S. üzerime yürüdü. Ben de uzaktan yere doğru hedef almadan 6-8 el ateş ettim. Olay yerine gelen polislerin yanına giderek 'Ben ateş ettim' dedim ve tabancayı kendi rızamla teslim ettim. Ben de Derya S. ve ailesinden şikayetçiyim".

Kaynak: Demirören Haber Ajansı