DHA YURT BÜLTENİ - 9

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Bakan Soylu, telefonla Sivas'taki muhtarların gününü kutladı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in aracılığı ile muhtarlara telefonla hitap etti.

Bakan Soylu, telefonla Sivas'taki muhtarların gününü kutladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in aracılığı ile muhtarlara telefonla hitap etti. Bakan Soylu, "Sivas'ı Hilmi Başkan'a emanet ettik. Hilmi Başkanı da siz muhtarlarımıza emanet ediyoruz" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle 66 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Sıcak Çermik Sefa Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Bilgin'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve mahalle muhtarları katıldı. Sivas'a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Muhtarların gününü kutlayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören siz değerli muhtarlarımızla istişare ederek mahallerimizin sorunlarına hızlı çözüm üretmeye daha yaşanabilir bir Sivas için el birliğiyle, güç birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.Temsil ettikleri makamları hizmet etme aracı olarak gördüklerini ifade eden Bilgin, "Milletimize dokunan hemşerilerimizin sorun ve sıkıntılarını gideren bir çalışma anlayışıyla bu yola çıktık. İster seçimle gelelim isterse atama ile görev yapalım hiç fark etmez. Bugün seçimle Belediye Başkanlığı makamı hemşerilerimiz tarafından bize uygun görüldü. Bizlerde bu makamı millete hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Biz bu aracı iyi kullanarak bu makamı iyi kullanarak bu şehre iyi hizmet eder bu şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltir ve hepsinden önemlisi de bu şehirde yaşayan insanların gönüllerini kazanır hayır dualarını alırsak işte o zaman bu makamın bir anlamı olur" ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU TELEFONLA KUTLADIProgramın soru cevap bölümü yapılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i aradı. Başkan Bilgin, 66 mahalle muhtarıyla 'Muhtarlar Günü' nedeniyle bir araya geldiklerini ifade edince Bakan Süleyman Soylu muhtarlara seslenerek günlerini kutladı.

Bakan Soylu, "Kıymetli Dostum Sivas Belediye Başkanı Hilmi kardeşimin nezaket dolu bu davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Demokrasinin ilk kapısı olan bizim millet meselelerinde de her zaman müracaatçı olduğumuz ve aynı zamanda da dertlerinin dermanını bulabilmek için gece gündüz sabah akşam çaba sarf eden kıymetli muhtarlarımızı kıymetle saygı ve muhabbetle selamlıyor ve günlerini kutluyorum. Bugün orada 'Muhtarlar Günü' vesileyle kıymetli dava arkadaşımız Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ile bir arada olmanız da benim için ayrı bir gurur vesilesidir. Çünkü Türkiye'de 'Muhtarlar Günü' kavramını yıllarca muhtarlarımız dile getirmişlerdi ama bu konu çeşitli sebeplerle mümkün olamamıştı ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu mümkün hale getirdi. Demokrasinin en önemli kurumu olan vatandaşlarımızın en ufak derdiyle ilgilenen bunu kendine bir görev ama bir onur vazifesi olarak gören siz değerli muhtarlarımıza sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Bugüne kadar görev yapmış ve görevi başında hayatını kaybeden bütün muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başkanımız vesilesiyle sizlere telefonla ulaşabildik ancak inanın yanınızda olmayı da çok arzu ederdim. Yine de başkanımız bir telefonla bizleri bir araya getirdi. Allah ondan da razı olsun. Son olarak şunu söylemek istiyorum; siz değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı